Ventura Pons tanca els cinemes Las Vegas de València per falta de públic

La iniciativa de Ventura Pons de recuperar els antics cinemes Albatros de València ha acabat frustrada, dos anys després, per falta d'espectadors. La sala va tancar portes discretament el 15 de març després d'haver reobert el 2017 amb el nom d'Albatexas amb una oferta de pel·lícules de reestrena doblades o subtitulades al català.

La fórmula no estava reeixint i el mes de desembre passat el cineasta i empresari va intentar reconduir la situació introduint també les estrenes comercials en castellà i rebatejant els cinemes amb el nom de Las Vegas (com la sala que el mateix que Pons va reobrir a Figueres l'any 2018).

Però el canvi no ha estat suficient per atreure el públic, a diferència del què passa amb els cinemes Texas de Barcelona, que segons explica Ventura a l'ACN, "van com una moto".

"Tanquem perquè no ve gent". Així de sincer es mostra Ventura Pons, preguntat pels motius de l'adéu dels cinemes Las Vegas de València. El cineasta culpa la crisi "galopant" del model de negoci i la competència de les grans plataformes digitals (Netlix, HBO, etc). Pons fins i tot augura més tancaments de sales (no les seves) i d'altres actors del sector a resultes d'aquest canvi de paradigma.

"Vam tancar per Falles, i aleshores vam fer la reflexió sobre perquè tornar a obrir, si la gent no ve", ha admès Pons. "Hem hagut de tancar, amb tot el dolor del món", diu, i no sense abans haver-ho intentat tot, introduint les estrenes de cinema comercial i buscant a última hora la complicitat de l'Ajuntament de València per reorientar el negoci. Però a les portes de les eleccions municipals, diu el director, no hi ha hagut moviment per part de la institució que governa Joan Ribó.



Barcelona i Figueres

El cas del cinema de Pons a València contrasta amb la situació de les seves sales Texas a Barcelona. Segons el seu fundador, els Texas "van com una moto". "València no és Barcelona", respon quan se li pregunta perquè el públic acudeix al seu cine de la capital catalana i no a València, davant d'una oferta similar.

El cas de Figueres, on Ventura Pons va reobrir l'antic cinema Las Vegas el 2018, també és diferent. "A Figueres costa", admet el realitzador, que encara no disposa formalment de llicència municipal, però espera resoldre-ho "finalment" després de millorar dos elements tècnics que se'ls reclamen des de l'Ajuntament.

L'altra novetat és que per guanyar més públic s'introduiran espectacles en viu a la programació, anuncia Pons. "Ens hem d'oblidar de la mateixa pel·lícula cada dia; cada dia s'ha d'oferir una cosa diferent", esquematitza l'empresari i director sobre el futur de les seves sales.



De l'Albatexas a Las Vegas

Ventura Pons va reobrir el març de 2017 els mítics cinemes Albatros de València, tancats l'any 2010, per oferir cinema europeu de reestrena en versió original subtitulada al català, donant continuïtat al model dels Cinemes Texas de Barcelona. La programació regular, amb quatre sales i capacitat per unes 500 persones, en uns cinemes que rebatejats com Albatexas, no han tingut el favor del públic valencià.

El mes de desembre de 2018, Ventura Pons va presentar una nova imatge per als cinemes, sota el nom de Cinemes Las Vegas, que introduïa estrenes comercials en versió original, a preus més reduïts que les sales comercials per atraure més públic, apostava pel cinema d'autor i incorporava espectacles de petit format. Però la fórmula tampoc ha acabat de funcionar, o almenys no prou per evitar el tancament definitiu de la sala.