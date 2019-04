Doctor Prats, Reggae per xics, Obeses i Joan Dausà actuaran a l'Auditori dins del Festivalot

Avui s'han comunicat i han sortit a la venda els primers cinc concerts del Festivalot 2019. El Festival de Música en família se celebrarà els dies 15 i 16 de juny a l'Auditori de Girona i La Devesa i des de l'organització ja s'han avançat els cinc primers concerts que s'hi podran veure. Doctor Prats, Joan Dausà i Obeses (amb el cor Geriona infantil) oferiran concerts adaptats al públic familiar; el Festivalot també comptarà amb l'actuació de Reggae per Xics i l'espectacle Hits per a nadons. Les entrades per aquestes actuacions ja es poden comprar des de la pàgina web del festival www.festivalot.cat

El Festivalot, Festival de Música en Família de Girona celebrarà enguany la seva cinquena edició. Des de la seva creació, s'ha convertit en un festival familiar de referència, on centenars de persones es desplacen fins a Girona per gaudir de música en directe de tots els estils. L'any passat va acollir 20.000 persones durant un cap de setmana. Els organitzadors del festival familiar són els tres membres del grup de música Els Amics de les Arts; els tres són pares i dos viuen a Girona; fet que els va fer plantejar aquest festival com una oportunitat de posar grans concerts a l'abast de totes les famílies.

El Festivalot 2019 repetirà l'emplaçament de l'any passat i celebrarà els seus concerts dins l'Auditori de Girona i al Parc de la Devesa. El preu de les entrades és de 12 euros i hi ha descomptes importants en abonaments per a 2, 3 i 4 concerts.

Avançament dels concerts del Festivalot 2019

Dissabte 15 de juny

Reggae per Xics - 11h

Joan Dausà - 15 h i 16.30h

Hits per a nadons - 10.15; 11.15 i 12.15 h

Diumenge 16 de juny

Doctor Prats - 10.30 h i 12.45h

Obeses + cor Geriona infantil - 11.30h

Hits per a nadons - 10.15; 11.15 i 12.15 h