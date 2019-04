El cine Arinco reobre amb sessions gratis de «Ralph», Mary Poppins» i «Glass»

El cinema Arinco de Palamós tornarà a portar les projeccions diàries a partir de dijous, dia especial que es commemorarà oferint sessions gratuïtes de tres pel·lícules, dues de les quals són de cinema familiars, Mary Poppins i Ralph rompe internet, mentre que la tercera s'inscriu en el gènere del terror i el suspens, Glass.

L'empresa Picking SPI s'encarregarà de l'explotació comercial de les tres sales, després de més d'un any de tancament d'un servei que va arrencar un ja llunyà any 1956, durant la Festa Major de Palamós, per tenir activitat cinematogràfica durant 56 anys. La festa inaugural s'ha convocat a les 7 de la tarda.

SPI han llogat l'Arinco per un període de cinc anys, fet que ha aixecat gran expectació a la vila. El nou Arinco programarà tres sessions diàries de cinema durant tot l'any. A més a més, la nova direcció vol incentivar l'activitat mitjançant la creació d'unes targetes de fidelització que garanteixin un preu fix.