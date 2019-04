Les peces recuperades de l'Arqueta de Banyoles s'han traslladat a Madrid on es restauraran

Les dues figures recuperades de l'Arqueta de Sant Martirià del segle XV s'han traslladat a Madrid per fer les tasques de conservació i bona part de la restauració.

Ho ha confirmat el Bisbat de Girona que no ha donat terminis. Sí que han especificat que els treballs es completaran al mateix monestir de Sant Esteve de Banyoles per unificar les dues peces restaurades i col·locar-les en el conjunt de l'Arqueta. Les dues figures representen Santa Anna i Sant Cristòfol i es van recuperar ara fa un any a mans de dos antiquaris de Brussel·les i Londres que les tenien a la venda.

El lladre Erik el Belga va robar les 24 peces de l'Arqueta l'any 1980 i des de llavors s'ha treballat amb discreció per aconseguir recuperar-les. Queden cinc peces per recuperar.