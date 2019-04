Torna Pep Prieto en estat pur: admiració per l'anatomia femenina i sentit de l'humor

Presideix el sentit de l'humor i l'admiració per l'anatomia femenina. Hi ha tot el suspens del gèner negre. El ritme és trepidant i la frase directa. I per postres, l'editor d'Apostroph, Bernat Ruiz, ha considerat que la relació entre els mitjans de comunicació i el poder polític que hi ha a La teoria de l'imbècil mereix la reedició d'aquesta novel·la que el periodista i escriptor gironí Pep Prieto va publicar fa 7 anys, el 2012.

«Filla única d'un matrimoni de psicòlegs, la Sandra es va passar la vida mamant polles als hereus de la revolució urbanística de la Costa Brava fins que va conèixer un individu, en Marc, que urgia d'una domesticació». «En Marc i jo jugàvem a un joc que consistia a escriure 'aquesta nit et follaré' en un tovalló de paper i fer-lo arribar a la més guapa del local».

És tot just una tast d'aquest delirant i soprenent thriller, el protagonista del qual és un periodista de patacada que, una nit de copes, tot bromejant, tecleja a l'ordinador una notícia falsa –que no publica– sobre un diputat del Parlament de Catalunya que apareix mort amb el membre viril tallat i clavat a la boca, i l'endemà no pot més que al·lucinar quan es desperta i descobreix que la notícia s'ha fet realitat. Al·lucinar i córrer a esborrar el redactat en broma del seu ordinador per evitar de convertir-se en el principal sospitós de la investigació oberta pels Mossos.

Aquest retorn de Pep Prieto en estat pur es presentarà dimarts vinent, dia 16, a la Llibreria 22 de Girona, en un acte amb el realitzador de cinema Isaki Lacuesta i amb el periodista Carles Ribas, en la que promet ser una nova presentació carregada d'ironia i hilaritat del trio d'amics.



Cinema de viatges en el temps

D'altra banda, Pep Prieto acaba de publicar Al filo del mañana, un assaig d'un autor que també és crític de cinema i que, en aquesta ocasió, revisa la història del cinema de viatges en el temps. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és l'editor de l'obra.

«Em fa molta il·lusió explicar-vos que acabo de publicar Al filo del mañana, un recorregut per una de les meves obsessions: el cinema de viatges en el temps», ha escrit Prieto a Twitter.

Nascut el 1976 a Girona, Prieto és col·laborador habitual del Diari de Girona.