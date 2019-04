Boney M, amb la seva cantant original Maizie Willams, celebrarà la gira dels seus 40 anys a Sons del Món

Boney M, un dels grans grups de la música disco dels 70, liderat per Maizie Williams, una de les seves membres fundadores, celebrarà el seu 40è aniversari divendres 2 d'agost a la Ciutadella de Roses en el marc del festival Sons del Món. La cantant Maizie Williams estarà acompanyada de tres cantants i una banda de músics internacionals. Boney M celebrarà 40 anys de cançons tan mítiques com 'Daddy Cool', 'Sunny', 'Rivers of Babylon' o 'Rasputin'. Les entrades es posen a la venda aquest divendres al matí al web del festival.

Amb només 10 anys de vida, el grup Boney M ja acumulava 18 discs de platí, 15 discs d'or i prop de 150 milions de discs venuts a tot el món. A la llista dels singles més venuts del Regne Unit, van arribar a tenir-hi dues cançons. Títols com 'Brown Girl in the Ring', 'Ma Bake', 'Rivers of Babylon', 'Daddy Cool', 'Sunny', 'Rasputin' o 'Belfast' són alguns dels seus èxits.