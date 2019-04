Les peces recuperades de l'Arqueta de Banyoles van a Madrid per ser restaurades

Les dues figures de l'Arqueta de Banyoles recuperades a finals de l'any passat, Sant Cristòfol i Santa Anna, es troben als laboratoris de Patrimoni Nacional, a Madrid, per ser restaurades i verificades pels tècnics del Ministeri de Cultura.

Un cop realitzats els treballs, les dues peces viatjaran de nou a Banyoles, on un equip d'especialistes de Patrimoni les col·locaran de nou al lloc de l'Arqueta que els correpon.

Aquesta operació es preveu fer-la a les instal·lacions del Museu Arqueològic de Banyoles i en cap cas l'Arqueta sencera no viatjarà a Madrid, només les peces.

Les dues peces van ser recuperades l'abril de l'any passat de mans de dos antiquaris de Londres i Brussel·les.

Tècnics del Ministeri de Cultura van desplaçar-se fa uns mesos al monestir de Sant Esteve de Banyoles per fer un informe previ i verificar l'autenticitat de les peces així com determinar quina seria la millor opció per a la restauració i retorn al seu lloc originari.

El 1980 el conegut lladre d'art Erik el Belga va robar les 28 peces del reliquiari gòtic i fins al dia d'avui se n'han recuperat 23 imatges i, per tant, en queden 5 en parador desconegut.

El Bisbat de Girona ha especificat que els treballs es completaran a Banyoles per unificar les dues peces restaurades i col·locar-les en el conjunt de l'Arqueta.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar ahir la importància que l'Arqueta no hagi de viatjar a Madrid i va precisar que les dues peces restaurades es col·locaran al conjunt medieval des del laboratori del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Després tornaran al monestir de Sant Esteve, l'indret on s'exposa l'Arqueta amb les condicions de seguretat i ambientals idònies.

El gener del 2018 es va tenir coneixement d'una de les peces (Santa Anna) a mans d'un antiquari de Brussel·les. Feia vuit anys que no en sabien res des de les últimes peces recuperades. Al cap de dues setmanes, també van tenir notícies de la figura de Sant Cristòfol. També la tenia un antiquari però en aquest cas era de Londres.

Les negociacions per la compra (els detalls i xifres no han transcendit) es van haver de fer amb rapidesa per evitar perdre-les de vista. Els dos antiquaris les tenien a la venda, no estaven catalogades i es podien adjudicar-les en qualsevol moment.

El director general de Belles Arts del Govern espanyol, Román Fernández-Baca, va definir el conjunt de l'arqueta com a «excepcional» en una visita el desembre passat al monestir de Sant Esteve de Banyoles.

Durant el seu discurs va subratllar la «responsabilitat» i el compromís de l'Estat amb la restauració de les peces així com l'interès en seguir treballant per recuperar les cinc peces robades que falten encara.