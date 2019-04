El nou Espai Cràter d'Olot estarà soterrat dins d'un volcà

L'Espai Cràter d'Olot serà quasi invisible des de l'exterior. Un bosc ocuparà l'espai situat sobre un centre d'interpretació que travessarà una part del volcà Puig del Roser. Així, els visitants podran gaudir d'una visita a l'interior d'un volcà natural i alhora podran tenir experiències artificials similars a una erupció volcànica.

Ho va explicar l'arquitecte Toni Baena, de l'estudi Baena Casamor, guanyador del concurs per redactar el projecte executiu arquitectònic i museogràfic de l'Espai Cràter. L'estudi va redactar la proposta en col·laboració amb Anna Codina i associats i amb PGI Energy-Eficiència energètica. Els escollits tenen tres mesos i mig per redactar un projecte valorat en 154.000 euros.

«Volem que Olot continuï com un espai de gran fortalesa i de gran comunió amb la natura», va apuntar Toni Baena. Va explicar que faran una gran esquerda lineal entre la plaça de toros i el cementiri. Als extrems de l'esquerda hi haurà l'entrada i la sortida. Els accessos són similars als de l'actual parc de Pedra Tosca, a les Preses i la del bosc de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau.

En un costat en forma d'un enorme apèndix rodó hi haurà la sala principal. Serà on els visitants podran viure les experiències de les erupcions volcàniques, entre altres coses. Serà un museu multisensorial similar a l'exposició Vincent Van Gogh, al Port Vell de Barcelona, o l'exposició Immersió de Monturiol, al Museu Marítim de Barcelona.

L'espai principal serà prou gran i profund per tenir un entresolat que ubicarà el centre de documentació. També han previst una sala polivalent que servirà de suport a l'espai principal. A més, hi haurà vestíbul, espai comercial, sanitaris i tota la resta d'elements d'un centre d'interpretació previst per atraure els turistes que visiten els volcans i els boscos de la Zona Volcànica de la Garrotxa però passen de llarg per Olot. L'Espai Cràter ha de ser una realitat el 2020.



Conveni de Suport Científic

En la mateixa presentació, el coordinador de l'Espai Cràter, Xevi Collell, va explicar la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament d'Olot i l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. El conveni vincula els vulcanòlegs Joan Martí, Adelina Geyer, Xavier de Bolós i Llorenç Planagumà a l'espai. La idea és dotar-lo de rigor científic.