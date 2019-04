Els escriptors recomanen no buscar només novetats per la diada de Sant Jordi

«Recomano que la gent no es deixi portar només per les novetats estrictes», diu l'escriptor Rafel Nadal, un dels dotze autors consultats pel Diari de Girona perquè facin la seva recomanació de Sant Jordi. Nadal proposa llegir un obra de tres mil anys d'antiguitat, l' Odissea d'Homer, en la nova traducció de Joan F. Mira, «un dels millors llibres, escrit en vers, aparentment difícil, però sorprenent per la trama d'aventures».

Sense voluntat d'exhaustivitat, perquè el mercat del llibre és molt abundant i divers, Diari de Girona convida els escriptors a fer de prescriptors i proposar cadascun dos títols que no siguin els propis. Així, Nadal no ha pogut recomanar el seu actual Premi Ramon Llull, El fill de l'italià, però ja ho ha fet Miquel Fañanàs en aquesta doble pàgina.

Nadal no és l'únic escriptor que aposta per clàssics reeditats. També ho fa Maria M. Roca, amb La ciutat dels joves, reedició d'una obra de l'any 1971 de la gironina Aurora Bertrana, i amb el perenne El zoo d'en Pitus, ara amb il·lustracions de Pilarín Bayés. O Núria Martí, que es decanta per la tercera entrega de Tots els contes, de la prolífica Víctor Català, que Club Editor ha aplegat en tres volums.

Un altre clàssic, Homenatge a Catalunya, la visió del brigadista britànic a la Guerra d'Espanya de 1936-39, ara en còmic, és la suggerència de Miquel Berga.

Però també hi ha espai per als llibres que acaben de sortir d'impremta, com Girona desapareguda, un llibre per mirar fotos antigues de l'Arxiu Municipal, o Serotonina, el darrer del provocador Michel Houellebecq.

L'empordanès Damià Bardera també té padrins aquí gràcies al seu nou Un circ al pati de casa, igualment com Toni Sala amb Persecució, per citar-ne un parell.

Són només alguns dels milers de títols que el dimarts 23 d'abril es podran adquirir a les llibreries i parades al carrer, en una Diada del Llibre que, segons el Gremi de Llibreters, espera vendre un milió i mig d'exemplars i facturar uns 2,2 milions d'euros. En total hi ha uns 50.000 títols per triar i remenar.

Segons la presidenta del gremi, Maria Carme Ferrer, «tota la Setmana Santa estarem venent llibres per Sant Jordi». A més, ha pronosticat bones vendes en les llibreries dels pobles gràcies a les vacances. És la màgia de Sant Jordi.