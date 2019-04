Paco Ibáñez, Pau Riba i Marc Parrot actuaran al Portalblau de l'Escala

El festival Portalblau de l'Escala (Alt Empordà) celebrarà la dotzena edició amb una programació que busca potenciar la seva vessant mediterrània. Es farà de l'11 de juliol fins al 9 d'agost i enguany tindrà la crisi dels refugiats i el drama humà com a teló de fons. Paco Ibáñez actuarà a les ruïnes d'Empúries, el mateix indret del concert de gran format que oferirà Alfred García tal com es va anunciar fa uns mesos. El cartell també inclou noms com Pau Riba en la seva gira dels 50 anys de 'Dioptria', Marc Parrot, Anna Roig & Àlex Cassanyes així com altres propostes culturals de teatre, circ, poesia i reflexió. Un any més es programarà el cicle Do Re Vi que marida música i vi amb la pianista Clara Peya i Rusó Sala en dues sessions diferents. Les entrades ja estan a la venda.