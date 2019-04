New Order, nou cap de cartell del Festival de la Porta Ferrada

Els britànics New Order són la darrera incorporació al cartell del 57è Festival de la Porta Ferrada. El veterà conjunt debutarà al festival degà de la Costa Brava amb un concert el 12 d'agost a l'Espai Port, segons ha anunciat aquest dimecres el certamen. Aquest serà l'únic concert que oferirà a Catalunya aquest estiu l'influent grup de Manchester, nascut de les cendres de Joy Division a principis dels anys 80. El post-punk d'aquella banda i l'electrònica incipient dels primers anys del 'dance' van donar forma al so de New Order i als seus grans èxits com 'Blue Monday', 'Temptation' o 'Bizarre Love Triangle'. A Sant Feliu de Guíxols els britànics compartiran cartell amb una quarantena d'artistes, la majoria ja anunciats pel festival com Manolo García, Melody Gardot, Joan Baez o The Human League.

El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) celebrarà la seva 57a edició del 7 de juliol al 20 d'agost. Hi ha previstes una quarantena d'actuacions, de les quals 28 les protagonitzaran artistes que pujaran per primera vegada a l'escenari del certamen, com és el cas de New Order, i 11 més ho faran exclusiva al festival.

Amb la confirmació dels britànics, ja són 35 els artistes anunciats al festival, de manera que en quedarien cinc per tancar, tal i com va avançar el director artístic, Albert Mallol. Entre els artistes confirmats, hi ha Manolo García, Melody Gardot, Joan Baez, Marea, Tomatito, Manuel Carrasco, Luz Casal, Els Pets, Amaia, Human League, God Save The Queen, Patti Smith, M