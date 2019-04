Els llibreters gironins estrenen fira de llibres a la plaça de la Independència

Els llibreters gironins faran parada aquest dissabte durant tot el dia a la plaça de la Independència, en una jornada que vol ser una fira prèvia a la diada de Sant Jordi, i en la qual ja hi ha 17 escriptors que han confirmat la seva participació per firmar llibres als lectors que ho desitgin.

Maria Carme Ferrer, de la Llibreria Empúries, ara mateix presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, ha dit que es vol «aprofitar que hi ha tants visitants a Girona i que la gent passeja per la ciutat per fer aquesta festa del llibre». A més, les editorials han «donat totes les facilitats perquè els seus autors es prestin a firmar llibres», ha afegit.

A la fira hi prendran part, segons Ferrer, «totes les llibreries de Girona», inclosa la de la cooperativa Abacus i la de l'Hipercor.

L'obertura de la jornada serà a les 11.30 hores, a càrrec d'Oriol Ponsatí, Carles Ribas i Carme Renedo.

Durant el dia, firmaran llibres Tània Sarrias, Carla Zaplana, Lluc Salellas, Marc Pastor, Quim Nadal, Mar Bosch, Gemma Sardà, Anna Carreras, Rafel Nadal, Maria Barbal, Marc Artigau, Alejandro Palomas, Laia Aguilar, Albert Casals, Jordi Cabré, Milena Busquets i Maria Escalas.

També firmaran Miquel Fañanàs, Lourdes Torres, Laia Berloso, Pep Prieto, Maria M. Roca, Maria Àngels Cabré, Carles Sala, Marta Montaña, Gerard Quintana, Maria Carme Roca, Care Santos, Anna Monreal, Jordi Folk i Salvador Macip.

Amb independència d'aquest acte col·lectiu, aquest mateix dia es poden trobar signatures de llibres en algunes llibreries, com per exemple la Llibreria 22 o la del Corte Ingés.

Aquesta primera edició de la que ja s'anomena fira del llibre prèvia a Sant Jordi comptarà amb l'actuació musical d'Àngel Daban i amb un taller d'Eskol Arenart.

Ferrer ha informat que la intenció és dur a terme la fira cada any.