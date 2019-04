La pluja obliga a suspendre el concert inicial del Festival ítaca de Zoo, Suu i Lágrimas de Sangre a l'Escala

La pluja ha obligat a suspendre el concert inicial del Festival Ítaca que se celebra en diferents espais de l'Empordà. L'estrena aquest 2019 anava a càrrec dels valencians Zoo, el grup del Maresme de rap Lágrimas de Sangre i una de les revelacions del 2018, la catalana Suu, famosa per la seva presència a les xarxes socials.

L'organització ha justificat la decisió d'anul·lar l'inici del Festival Ítaca que s'havia de fer en un solar de l'Escala (Alt Empordà) per motius de seguretat, ja que a l'hora d'inici del concert – previst per a les nou del vespre – continuava plovent amb intensitat a la zona. Pel festival hi passaran artistes com Els Catarres, Pavvla, Núria Graham, Berri Txarrak o l'encarregat de tancar el festival el 7 de juliol i que és el cap de cartell d'aquesta edició, Diego El Cigala.