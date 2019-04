Un còmic repassa els tres darrers anys de la vida d'Antonio Machado

Antonio Machado. Los días azules és el títol del còmic publicat al febrer per la filòloga hispànica Cecília Hill i el dibuixant Josep Salvia, ambdós establerts a Torregrossa, al Pla d'Urgell. Es tracta del primer treball d'aquestes característiques que relata una part de la vida del poeta. En concret, Hill i Salvia s'han centrat en els tres darrers anys, quan Machado va haver de deixar Madrid per marxar a l'exili a Cotlliure, a la Catalunya del Nord, passant per Rocafort i Barcelona. Els autors han assegurat, en una entrevista, que l'obra intenta donar imatge a alguns dels fets més importants de la Guerra Civil i el pensament «machadià». Després d'una primera edició de 1.500 exemplars i una bona rebuda per part de públic, Diabolo Ediciones ja ha confirmat una segona edició.

Cecília Hill explica que la idea de fer un llibre-còmic sobre els darrers tres anys de la vida de Machado li va venir a ella, ja que és una gran admiradora del poeta des que el va estudiar en «profunditat» a la universitat. Després d'animar Salvia, van decidir tirar endavant el projecte i tenir-lo enllestit coincidint amb el 80è aniversari de la mort de Machado, que va ser el passat 22 de febrer.

Després d'acordar centrar el relat en els tres darrers anys de la vida del poeta, els autors van començar a treballar amb un material «molt concret i acotat'». Segons Hill, el llibre fa un recorregut que «permet explicar alguns dels fets més importants de la guerra i també el pensament machadià». En aquest sentit posa com a exemple la «crueltat amb què el bàndol anomenat nacional va operar tant a Madrid com a la resta del país i la destrucció de la cultura amb bombardejos al Museu del Prado». Hill també explica que el llibre vol plasmar «negre sobre blanc» tota la feina que va fer Antonio Machado malgrat que ell no podia lluitar a la guerra i el «pesar» que li suposava haver de marxar. L'autora destaca que tot i aquests condicionants, Machado va treballar moltíssim per «la causa republicana».

El llibre té 126 pàgines i està dibuixat a color, un fet que trenca amb l'estil de Josep Salvia ja que els dos primers còmics que ha publicat, Cisco i Una caja de galletas, són en blanc i negre. La primera edició de 1.500 exemplars ja està tota distribuïda i la setmana passada l'editorial els va confirmar que engegaven una segona edició, ja que el llibre ha tingut molt èxit a Sevilla, que és on va néixer Machado.



Primer còmic sobre Machado

Tant Hill com Salvia asseguren que no hi ha cap còmic que retrati els darrers anys de la vida de Machado o algun altre moment i que aquest ha estat un «avantatge» a l'hora de tirar endavant el projecte. Tot i que fa poc de la publicació, ja han recollit diverses reaccions per part del públic i destaquen «l'aval» que els ha suposat el fet que dos reconeguts especialistes en el poeta, com Verònica Sierra, de la Fundació Antonio Machado de Cotlliure i Miguel Barrero, hagin avalat l'obra fent-los un pròleg cadascú.

Els autors van presentar el còmic a Cotlliure coincidint amb l'aniversari de la mort de Machado i després de passar també per Sòria, tenen previst visitar totes les «ciutats machadianes» com Baeza, Rocafort o Segòvia, on el poeta va viure. També l'han portat al Saló del Còmic de Barcelona on ha tingut una molt bona rebuda.