El Guiness de Xevi conduint amb els ulls tapats compleix 50 anys

El proper dijous 25 d'abril es compliran 50 anys de la fita automobilística més màgica que el món ha contemplat. Fa cinquanta anys, el 25 d'abril del 1969, l'il·lusionista Xevi, nascut a Santa Cristina d'Aro, va batre el rècord Guiness i el rècord muncial de conducció «a cegues», després de conduir un Renault 8 amb els ulls tapats durant 69 quilòmetres, des del monestir de Montserrat fins al Saló de l'Automòbil, a Montjuïc.

L'il·lusionista gironí va complir aquesta fita en un viatge que va durar 3 hores, acompanyat davant i darrere per un motorista de la Guàrdia Civil de trànsit, i dins del cotxe per Sixto Quintana, del Reial Automòbil Club de Catalunya, i Vicente Tort, del Saló de l'Automòbil. L'empordanès va conduir tot el recorregut amb els ulls tapats amb cotó i un esparadrap a cada ull i una vena. Per orientar-se, va necessitar 4 anys de superació per treballar la concentració mental dins el monestir de Montserrat. Necessitava valer-se del magnetisme i la hipnosi per convertir-se en un home robot capaç de captar les ones mentals dels seus acompanyants per guiar-se. Durant el viatge, els dos acompanyants de l'interior del cotxe van fer-li la juguesca de deixar de pensar i guiar-lo, de manera que va haver de frenar el cotxe en sec.

La fita es va convertir un un fenomen mediàtic, i la premsa el va batejar com «l'home-radar», «l'encaputxat», «el telèpata català» o «el conductor de les tenebres». L'il·lusionista Xevi va rebre la Medalla de Plata i l'Insígnia d'Or del Saló de l'Automòbil de la mà del seu president, Enric Lacalle. També va batre un rècord mundial i un rècord Guiness, superant la marca de Gúlmar Cohen-Hneirques, mentalista cubà que havia recorregut 65 quilòmetres «a cegues» a Santo Domingo, a la República Dominicana. El centre-americà va fer-li arribar una carta en què el felicitava per la proesa. Pocs dies després, l'empordanès va tornar a desafiar els incrèduls conduint de la matexa manera des de la plaça de l'Ajuntament de Barcelona fins Can Amat Paradís, a Martorell. Va ser un viatge més curt, que va servir per tornar a demostrar la seva capacitat, com faria després en innumerables ocasions arreu del món: a Múrcia, a Santiago de Cuba o a Portugal. Cinquanta anys després, l'il·lusionista Xevi segueix mantenint el seu rècord Guiness.