Els més llegits de Sant Jordi 2019

La novel·la 'El fill de l'italià' (Columna) de Rafel Nadal, el Premi Ramon Llull d'aquest any, ha estat el llibre de ficció en català més venut aquest Sant Jordi, segons la llista que elabora el Gremi de Llibreters de Catalunya. En castellà, la primera posició és pel nou llibre d'Albert Espinosa, 'Lo mejor deir es volver' (Grijalbo).

L'obra de Nadal la segueixen al podi el Premi Sant Jordi, 'Digues un desig' (Enciclopèdia Catalana) de Jordi Cabré, i 'El fibló' (Columna) de Sílvia Soler. Quant a la no ficció, s'imposen els llibres vinculats al procés.

En català, el més venut ha estat el 'Contes des de la presó' (Ara Llibres) d'Oriol Junqueras, seguit de 'Tres dies a la presó' (Rosa dels Vents) de Jordi Cuixart i Gemma Nierga. En castellà ocupa el primer lloc 'Y...ahí lo dejo' (Editorial Roca) de Gonzalo Boye.

Les dues darreres posicions de les cinc novel·la en català més populars aquesta diada són 'Entre el cel i la terra' (Columna) de Gerard Quintana i 'A l'amic escocès' (Columna) de Maria Barbal.

Després d'Espinosa, els llibres de ficció en castellà més venuts són 'Los asquerosos' (Blackie Book) de Santiago Lorenzo, 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff' (Suma de Letras) de Javier Castillo, 'Yo, Julia' (Planeta) de Santiago Posteguillo i 'Toda la verdad de mis mentiras' (Suma de Letras) d'Elisabet Benavent.

El procés copa la no ficció

El xef Joan Roca assoleix la tercera posició del podi de no ficció en català amb 'Cuina mare' (Columna Edicions), seguit d''Esperança i llibertat' (Ara Llibres) de Raül Romeva i 'Oriol Junqueras. Fins que siguiem lliures' (Ara Llibres) de Sergi Sol.

Finalment, en castellà trobem en segona posició 'El director' (Libros del KO) de David Jiménez, 'A mi no me callan' (Editorial Alrevés) de Pepe Rubianes i 'El Crash. Tercera fase' (Roca Editorial) de Santiago Niño-Becerra.

Nadal, Quintana i Soler regnen en el Sant Jordi a comarques gironines

Les novel·les de Rafel Nadal, Sílvia Soler i Gerard Quintana són els llibres més venuts a les comarques gironines durant aquest Sant Jordi. Es tracta d'autors locals que els lectors han regalat durant la diada del llibre i la rosa. La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, ha destacat que "els gironins som molt nostres" i per això cada any triomfen els escriptors de la demarcació.

Cabré ha estat dels pocs autors de fora de Girona que ha aconseguit introduir-se entre els més venuts a les comarques. A més, aquest any ha coincidit que Rafel Nadal, Sílvia Soler o Gerard Quintana també han estat els més venuts a nivell de Catalunya. Per altra banda, en l'àmbit de no ficció Joan Roca i Joaquim Nadal han estat dels llibres més sol·licitats.



Ficció català

1- "El fill de l'italià", Rafel Nadal, (Columna Edicions)

2- "Digues un desig", Jordi Cabré, (Enciclopèdia Catalana)

3- "El fibló", Sílvia Soler, (Columna Edicions)

4- "Entre el cel i la terra", Gerard Quintana, (Columna Edicions)

5- "A l'amic escocès", Maria Barbal (Columna Edicions)



Ficció castellà

1- "Lo mejor de ir es volver", Albert Espinosa, (Grijalbo)

2- "Los asquerosos", Santiago Lorenzo, (Blackie Books)

3- "Todo lo que sucedió con Miranda Huff", Javier Castillo, (Suma de Letras)

4- "Yo, Julia", Santiago Posteguillo (Editorial Planeta)

5- "Toda la verdad de mis mentiras", Elísabet Benavent (Suma de Letras)



No ficció català

1-"Contes des de la presó", Oriol Junqueras i Neus Bramona, Ara Llibres

2-"Tres dies a la presó", Jordi Cuixart i Gemma Nierga, (Rosa dels Vents)

3- "Cuina mare", Joan Roca, (Columna Edicions)

4- "Esperança i llibertat", Raül Romeva, (Ara Llibres)

5- "Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures", Sergi Sol, (Ara Llibres)

No ficció castellà

1- " ... Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso", Gonzalo Boye, (Roca Editorial)

2- "El director", David Jiménez, (Libros del KO)

3- "A mi no me callan", Pepe Rubianes (Editorial Alrevés)

4- "El Crash. Tercera fase", Santiago Niño-Becerra (Roca Editorial)

5- "Cómo hacer que te pasen cosas buenas", Marián Rojas (Espasa Libros)



Llibres infantils i juvenils català

1-"La revolta de Santa Jordina", David Fernàndez, Lyona (Amsterdam)

2- "La llegenda de Sant Jordi", Emma Martínez (Estrella Polar)

3- "Tinc un volcà", Míriam Tirado i Joan Turu, (Edicions El Cep i la Nansa)

4- "Contes de bona nit per a nenes rebels", Elena Favilli i Francesca Cavallo

(Estrella Polar)

5- "Sant Jordi i el Drac", (La Galera)



Llibres infantils i juvenils castellà

1-"Los secretos de Youtube", Thgrefg, (Mr Ediciones)

2-"The Crazy Haacks y el enigma del cuadro", The Crazy Haacks, (Montena)

3-"¡Locuras lejos de casa!", Lady Pecas, (Montena)

4-"Misterio en el internado", Martina d'Antiochia (Montena)

5-"Sé más tú", Carla Laubalo, (Bruguera)