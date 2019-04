«Ens sentim lliures per compondre amb sons que ens inspiren, sense limitacions»

Corria l'any 2015 quan un nou projecte musical va començar a sonar amb força arreu d'Espanya. Iseo & Dodosound es donaven a conèixer amb «Cat Platoon», el debut en llarga durada d'un duet navarrès que no va passar desapercebut. Ritmes reggae, dub i dancehall, veu encisadora, ritmes frescos i una genuïna manera d'entendre la música, apta per a tots els públics. Dos anys després, el 2017, el duet es confirmaria amb «Roots in the air», un treball en el qual expandien la seva creativitat, defugint tots els tòpics que sovint envolten la música d'arrel jamaicana.

Es pot dir que Iseo & Dodosound és un grup de reggae o un projecte que experimenta sobre la base del reggae?

Podríem dir que Iseo & Dodosound experimentem partint dels ritmes del reggae, així és. Des d'un primer moment ens hem sentit lliures per compondre amb sons que ens inspiren, sense posar-nos lligams o limitacions pel que fa a estils musicals. D'aquí el títol del nostre segon treball d'estudi, Roots in the air.

Quines són les seves influències més essencials, tant pel que fa a escena com a referents musicals en general?

Per a nosaltres els referents musicals es basen en un concepte complet, no només en el pla musical. Parlem de la música com a element principal, per descomptat, però també ens fixem en el missatge, la imatge, el concepte global que defineix els artistes. Podríem anomenar Nina Simone, Quincy Jones, o noms més actuals com Donald Glover (Childish Gambino), entre molts altres.

En pocs anys han experimentat un creixement enorme pel que fa a popularitat, arribant a actuar en reconeguts festivals i, fins i tot, creuant fronteres per mostrar la seva proposta a l'estranger. Com els han rebut?

La veritat és que quan hem portat la nostra música a l'estranger (Llatinoamèrica, Europa, Índia) ens hem sentit acollits des del primer moment i ens sentim molt afortunats i agraïts per això. Partint de la base que viure de la música és complicat, si no parlem del territori nacional sinó de l'internacional, evidentment la situació es complica, però som conscients del que això suposa i tenim la sort d'haver visitat molts països i de tornar a Europa en la gira d'aquest estiu vinent.

En els seus dos àlbums de llarga durada canten en anglès. L'any passat van treure el tema Dame, en castellà. Això indica un canvi en la llengua?

Els singles donen aquesta llibertat a l'artista, pel que fa a l'estil, so, i en aquest cas idioma no tenen per què guardar una coherència amb altres cançons perquè es publiquen com de forma independent. Dame és una cançó que ens va sortir en castellà però no hi ha cap motiu més enllà del moment concret en què la vam compondre, i no és un avançament al fet que el nou àlbum hagi de ser en aquest idioma. En aquest sentit, ens sentim igual de lliures en compondre, així que tampoc tanquem la porta al nostre idioma per a futures composicions.

De forma subtil, sense caure en els tòpics, en les seves lletres s'aprecia un compromís social amb el feminisme, els refugiats o altres temes relacionats amb l'actualitat. Pensen que és inevitable que, en els temps que vivim, els músics es posicionin en temes polítics i socials?

A les nostres cançons parlem del que veiem, del que vivim. I en sentir-nos compromesos amb aquestes causes ens resulta inevitable no plasmar-les en les nostres lletres. La música és la més universal de totes les arts, i per això creiem important que vagi acompanyada d'un missatge. És cert que a l'hora de compondre també busquem un bon ritme o bones melodies que contagiïn la gent, però les lletres no poden quedar en un segon pla.

A Girona presentaran un espectacle al costat de The Mousehunters. Sobre què girarà la seva nova proposta en directe?

El concert del Festival Strenes és el nostre retorn, com qui diu, d'una petita aturada que hem fet per descansar i també començar a treballar en noves composicions. Per tant, per aquesta tornada als escenaris hem preparat un nou concert (sempre al costat de la nostra secció de vents The Mousehunters), amb algun o altre material exclusiu i alguna sorpresa més que no podem desvelar.

En una època en què cada vegada és més habitual fer col·laboracions, sovint sorprenents, tenen el somni de treballar amb algú especialment?

És una cosa que ens pregunten sovint, i sincerament sabem que farem una col·laboració quan arribin el moment i l'artista adequats. Des del principi i fins ara ens hem centrat a cuidar tots i cadascun dels detalls de la nostra música i projecte, i donar valor a la nostra música sense tercers, valer-nos per nosaltres mateixos. Per això no tenim pressa a tenir col·laboracions, tot arribarà.