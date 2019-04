La felicitat assoleix la plenitud amb el permís de la pluja

Diu que la felicitat és relativa i depèn de les expectatives creades. Ahir la felicitat va fer el ple després d'unes expectatives fatals de pluja que només es van complir a primera hora del matí.

Una felicitat que s'endevinava als rostres dels venedors d'una diada d'empoderament popular amb parades de tot tipus d'entitats i empreses que, a Girona, es concentren a la plaça de Catalunya i a la Rambla, barrejades amb els floristes i els llibreters.

L'espai de la plaça Catalunya que d'aquí a uns dies acollirà la Festa Major del Festival Strenes era ahir una transitada avinguda flanquejada per parades que denoten pluralitat social: la PAH, Gicor, Estudiants de Medicina de la UdG, l'Església Evangèlica, Naturalistes de Girona, Consell de la República, Girona Futbol Club, Oncolliga, Mou-te en Bici, GEiEG i una pila més.

No hi faltaven els partits polítics, la gran majoria amb roses, globus i pins sobre el taulell, un panorama que contrastava amb les parades de la CUP i Guanyem Girona, les quals es podien confondre amb les dels llibreters perquè, tal com va explicar un cupaire, «apostem per la cultura i per això també oferim aquells llibres que sabem que són de qualitat».

Al migdia, amb el dimoni de la pluja ja foragitat, i quan l'atracció dels restaurants fa el carrer més transitable, el cronista va preguntar als llibreters per la seva impressió sobre els llibres que tenien més tirada, per tenir una idea de les preferències del mercat gironí.

Com es veurà, els llibres citats coincideixen en bona mesura amb el rànquing dels més venuts a Catalunya, que, al final de la jornada, com cada any, faria públic el Gremi de Lliberters.

Joan Matamala, de la Lliberia Les Voltes, ho tenia clar: El fill de l'italià (Rafel Nadal), El Fibló (Sílvia Soler), Entre el cel i la terra (Gerard Quintana) i Digues un desig (Jordi Cabré). Però també entre els més venuts hi havia 1 judici (polític) i 100 preguntes, (Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont), després que l'autor passés bona part del matí firmant exemplars en aquest establiment.

A la parada de la cooperativa Abacus no s'atrevien a pronunciar-se en aquella hora amb el sol encara alt en el cel. Entre els núvols amenaçadors, però, sí reconeixien que «ha baixat molt la pila de llibres de Rafel Nadal», l'autor que, satisfent els pronòstics, acabaria imposant-se com el més venut de la jornada a Catalunya en els rànquings oficials.

A la Llibreria 22 recitaven la llista coneguda encapçalada per la història del miler de joves italians que durant la Segona Guerra Mundial es van refugiar a Caldes de Malavella, de Rafel Nadal, seguit de la figuerenca Sílvia Soler amb el seu El fibló, sobre tres germans que, ferits per una pèrdua, han crescut a la intempèrie sentimental. Però aquesta llibreria també tenia entre els més venuts una proposta genuïnament gironina: la Girona desapareguda, dels arxivers municipals Joan Boadas i David Iglésias, i el llibre Anem lluny, del grup musical Txarango. La trama de suspens L'ull de l'escarabat, d'Anna Carreras, i Cuina mare, de Joan Roca, figuraven igualment entre les preferències dels lectors.

Al centre de la Rambla hi ha la vistosa parada d'El Corte Inglés, que posa entre els més demanats els llibres de Sílvia Soler, coincidint en aquest cas amb els altres llibreters, però a continuació esmenta una sèrie de títols que fins ara el cronista no havia escoltat: La casa alemana (Annette Hess), Els meus cafès amb gent interessant (Jordi Basté), Contes des de la presó (Oriol Junqueras) i Érase una vez la taberna Swan (Diane Setterfield).

També al mig de la Rambla, a la parada de la Llibreria Empúries ens atén ni més ni menys que la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, la qual adverteix que al migdia encara és aviat per pronunciar-se, però apunta alguns títols que li ha semblat que es mouen amb dinamisme. Entre aquests hi ha Llegendes de nit, de l'escriptor de Begur Miquel Martín, que és col·laborador del Diari de Girona i ha passat bona part del matí firmant exemplars aquí mateix. També s'ha venut molt La casa alemana (Annette Hess), Persecució (Toni Sala), Todo lo que sucedió con Miranda Huff (Javier Castillo), a més dels ja esmentats Rafel Nadal, Sílvia Soler i Jaume Alonso-Cuevillas.

A la Llibreria Geli, els dominants són Rafel Nadal i Sílvia Soler, seguits de prop per Cuina Mare (Joan Roca) i també pels títols generats arran de la situació política, com Esperança i llibertat (Raül Romeva) i 1 judici (polític) i 100 preguntes (J. Alonso-Cuevillas. No han quedat gens malament per a la Geli Esta bruma insensata (Enrique Vila-Matas), La frontera (Don Winslow), La chica de la Leica (Helena Janeczek i Carlos Gumpert Melgosa) i Los asquerosos (Santiago Lorenzo).

La felicitat va resultar de plenitud en alguns moments del dia.