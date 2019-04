La Generalitat recupera l'esmorzar literari que no va fer l'any passat pel 155

Els llibreters, editors i escriptors de les comarques gironines van poder començar ahir la diada de Sant Jordi amb el tradicional esmorzar organitzat per la Generalitat de Catalunya. L'any passat, amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el Departament de Cultura no va organitzar l'acte, que va assumir de forma excepcional l'Ajuntament de Girona.

L'esmorzar va tornar a reunir el sector del llibre al Palau Solterra, seu dels serveis territorials de Cultura. A l'inici de l'acte, la delegada del departament a Girona, Carme Renedo, va agrair a l'editor Quim Curbet que l'any passat liderés una «ocupació» de l'entrada de l'edifici per llegir un manifest per animar el sector a no permetre «que la grisor del 155 torni amorfa i insípida la diada de Sant Jordi».

De forma excepcional, perquè es tracta d'una trobada de l'àmbit literari i apartada del món polític, enguany l'acte també va comptar amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, com a mostra d'agraïment per haver organitzat l'esmorzar l'any passat a La Mercè per evitar que es deixés de fer.

«L'hem pogut recuperar després de passar un Sant Jordi del 155», va afirmar Renedo que, tot i això, va voler recordar especialment que aquest any és una diada «on no hi som tots». «Tenim presos polítics i exiliats i volem tenir un record especial per a Jordi Sánchez, Jordi Turull i Jordi Cuixart pel seu sant», va subratllar. Renedo també va reivindicar la diada com a símbol de llibertat i va recordar que l'eslògan és «Lletres lliures, lletres compartides».

L'esmorzar literari d'aquest 2019 va servir per homenatjar l'escriptor Pere Verdaguer (1929-2017), nascut a Banyoles però que es va haver d'exiliar a Perpinyà. L'historiador de la cultura Pep Vila, que és qui en va fer la glossa, va destacar el caràcter «polièdric» de Verdaguer i el va definir com un «català banyat per la Il·lustració francesa».