Una nova visita a la Casa Masó de Girona té com a punt de partida la mirada femenina

Una nova visita a la Casa Masó de Girona té com a punt de partida la mirada femenina Fundació Masó

Besàvies, avies, mares, germanes, cunyades, esposes o criades. Totes elles són protagonistes de la nova visita guiada que aquesta setmana posarà en marxa la Casa Masó amb l'objectiu d'explicar la història de la família des del punt de vista de dotze de les dones que en van formar part. L'estrena tindrà lloc aquest dijous, dia 25 d'abril, a les 17 h, i cal inscripció prèvia.

Sota el títol La Casa Masó amb ulls de dona, l'activitat permetrà als visitants conèixer, d'una banda, la vida de les diferents dones que han estat directament vinculades a la família des del 1850 fins al 2015 i, de l'altra, «fixar-se en els espais i objectes que parlen d'elles, de la seva realitat, trajectòria i herència material», informa en un comunicat l'Ajuntament de Girona.

La nova proposta parteix d'un treball d'investigació per part de la doctora en Història Contemporània i responsable d'Activitats i Documentació de la Fundació Rafael Masó, Rosa Maria Gil Tort, un projecte que tracta sobre les persones que van viure a la casa i que hi van desenvolupar un paper transcendental però que, per circumstàncies històriques, «han restat ocultes i desconegudes».

Hi apareixen des de les besàvies del segle XIX a les dones que al llarg del segle XX van lluitar per trobar el seu paper dins l'univers Masó, ja siguin senyores de l'alta burgesia, mestres de persones sordmudes, presidentes d'organitzacions benèfiques, promotores de les primeres associacions femenines, pintores, criades i impressores o, fins i tot, polítiques.

Aquesta és la primera actuació del Pla d'Igualtat de Gènere que s'ha començat a impulsar des de la Fundació Rafael Masó i que es presentarà oficialment en la III Jornada de Cases Icòniques de Catalunya el dia 24 de maig a Cervera. La historiadora Rosa M. Gil és la responsable d'aquest pla d'igualtat i, a més, autora de la recerca sobre les dones de la Casa Masó, de la qual es preveu que es publiqui un llibre properament i que se'n faci una exposició a l'equipament de cara a l'any 2021, ha anunciat l'Ajuntament.