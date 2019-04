La pluja no espanta els paradistes de Figueres

La diada de Sant Jordi va estar marcada arreu de les comarques gironines per la pluja. A Figueres, les mirades van estar posades al cel des de primera hora del matí i malgrat les precipitacions els paradistes figuerencs es van instal·lar a la Rambla, tal com estava previst per la impossibilitat de ser traslladades sota cobert.

Dels 122 estands que tenien un espai adjudicat al passeig, finalment se n'hi van instal·lar 120, segons van confirmar fonts municipals.

Les primeres imatges al matí eren de parades cobertes de plàstics i dels primers compradors equipats amb paraigües.

Malgrat que la inestabilitat meteorològica es va mantenir durant tot el dia, aquesta no va amenaçar les vendes dels llibreters i associacions que hi havien fet parada i les clarianes del migdia i primera hora de la tarda van omplir la Rambla de gent que passejava a la recerca de llibres i roses.



Activitats suspeses

La pluja, però, sí que va obligar a suspendre la ballada de sardanes i l'hora del conte prevista a la placeta baixa de la Rambla es va traslladar a la Biblioteca. A la tarda es va poder celebrar la ballada de swing i la lectura pública «A tota veu» de poesia d'arreu del territori català.

Altres poblacions com Roses o l'Escala sí que van disposar d'un espai a cobert. Les parades es van traslladar a la plaça Frederic Rahola, en el cas de Roses, i a la plaça Catalunya, a l'Escala.