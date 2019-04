Sergio Caballero competirà amb el seu curtmetratge al festival de Canes

Sergio Caballero, codirector del festival de música electrònica Sónar, competirà en la Quinzena de Realitzadors del Festival de Canes amb el seu últim curtmetratge, Je te tiens, un diàleg entre mare i filla protagonitzat per Ángela Molina.

Els organitzadors d'aquesta secció paral·lela del cèlebre certamen cinematogràfic de la Croisette van apostar per aquesta història en què Molina intenta convèncer la seva filla en la ficció, encarnada per Vir Rousse, que no se suïcidi. Aquest curtmetratge serveix d'imatge per a l'edició del Sónar d'aquest any, que se celebrarà del 18 al 20 de juliol.