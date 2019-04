El so de Buhos obre el cap de setmana de música gratis a la Festa Major de l'Strenes

A part dels concerts de pagament, el festival Strenes de Girona té una festa major gratuïta que arrencarà a les 7 de la tarda de divendres amb la fusió de rap i pop de Joina, grup inclòs a la secció Talent Gironí, per donar pas al cantant de rap i trap en català Lildami (20 hores), en un escenari on també s'escoltarà la barreja de hip hop, poesia i la música electrònica de Delafé (22 hores), i que culminarà amb l'explosió alegre i festiva de Buhos (24 hores).

La festa major de l'Strenes, que l'any passat va desbordar totes les previsions i aquest any espera tornar a ser massiva, continuarà dissabte amb el grup revelació de la Seu d'Urgell, Aliena (18 hores), seguit del so trepidant de les deu noies de la Balkan Paradise Orchestra (20 hores), el so rumber de l'exlíde de Dusminguet, Joan Garriga (22 hores), fins arribar a la mitjanit, moment per descobrir Iseo & Dodosound with the Mousehunters, que omplen arreu amb la seva proposta entre reagge i trip-hop.

Una programació musical que, segons Xavi Pascual, director de l'Strenes, té aquest any un " encara més alt poder de convocatòria".

Tota una ocasió per descobrir valors emergents musicals, en un ambient familiar, amb la plaça Catalunya decorada amb garlandes i fanalets, un gran menjador amb taules i cadires a l'aire lliure i tot de food truks per servir el sopar, i una àrea chillout.

El cap de setmana de la festa major de l'Strenes té molta música i té aquest menjador popular que convoca amics i famílies, però també té la Fira del Voluntariat Social de les Comarques Gironines, que es celebra dissabte a la tarda, com ha explicat la seva representant, Maria Solés. El el got solidari costarà 1 euro i resulta imprescindible per a consumir a les barres del festival.

L'Associació de Campings de Girona s'afegeix a la festa introduint divertides disfresses d'animals representatius de cadascun dels establiments per fer l'estada més atractiva al públic infantil. L'entitat disposarà també d'una carpa on sortejarà estades als càmpings gironins, com ha dit Miquel Bocanegra.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha presentat aquest migdia a la plaça Catalunya aquesta festa major, una iniciativa, diu, que "dota de relat" l'equip de govern per "explicar com volem construir un territori perquè les coses funcionin bé".



Premi als millors aparadors

La festa major es fa gràcies a la col·laboració de diferents entitats i persones, com Josep Maria Noguer, president de l'agrupació Girona Centre Eix Centre Comercial, entitat que ha promogut un concurs d'aparadors de difusió de la festa major de l'Strenes que ha premiat tres establiments: Plastic Store, Zeppelin i Carns Pere Rigau.