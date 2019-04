Professors, pares i alumnes del Conservatori denuncien «deixadesa» de la Diputació

El consell d'estudiants, el professorat, el comitè d'Empresa i l'AMPA del Conservatori de música de Girona acaben de constituir la «Plataforma per la millora de l'ensenyament públic de la música a Girona i del Conservatori i Escola de Música Isaac Albéniz», per denunciar el que ahir no van dubtar a qualificar de «deixadesa de les institucions respecte a l'ensenyament de la música a les comarques de Girona», i reivindicar a la Diputació de Girona que «aprovi i executi el projecte integral de l'edifici», actualment integrat a la Casa de Cultura.

Rosa Masferrer, en representació del professorat, Assumpta Rodeja, de part de l'AMPA, i Arnau Lleixà, com a alumne, van presentar aquest dimecres en una roda de premsa el «Manifest a favor del Conservatori i l'Escola de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona», en què es reivindica «un ensenyament públic i de qualitat» i es denuncia que «fa 20 anys» que el Conservatori està en «situació de provisionalitat». L'any 1999, quan la seu del Conservatori es va traslladar a la Casa de Cultura, es va acordar que aquesta seria una seu transitòria i que l'equipament tindria «abans del 2003 un edifici propi».

La nova plataforma denuncia espais i aules amb barreres arquitectòniques, manca d'espais d'assaig, un descontrol de temperatura que malmet els caríssims instruments musicals, problemes de salubritat en sanitaris, entre altres aspectes, com la falta d'una reiteradament demanada assegurança dels instruments musicals que el professors posen de la seva propietat per poder fer les classes. També denuncien manca de connexió a internet «a la totalitat de les aules».

Equip humà «en precari»

Les crítiques a la precarietat de la plantilla de professorat no són menors que les de l'edifici. El professor treballa «contractat a temps parcial» i en situacions que generen «angoixa i inseguretat», diu el manifest difós ahir. «Les condicions econòmiques del professorat no estan equiparades ni al professorat depenent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat ni a les escales retributives de la Diputació».

A través de la nova Plataforma, volen interpel·lar no només a la Diputació, sinó també a l'Ajuntament de Girona i a la Generalitat, per executar la reforma integral de l'edifici i consolidar una plantilla adequada de professorat i treballadors del Conservatori.

També demanen als polítics de les administracions que treballin per fer possible a Girona la constitució d'ensenyaments públics de primària i secundària que integrin l'ensenyament de la música».

A més, demanen a la ciutadania, entitats i centres docents, grups musicals i corals que facin costat a aquesta plataforma i signin el manifest que reivindica una resposta a l'administració.