El Truffaut de Girona tanca diumenge per traslladar-se als Albéniz Plaça

L'imminent inici d'obres de remodelació de l'edifici de l'antic Cinema Modern de Girona comportarà el trasllat del Cinema Truffaut, que farà diumenge vinent (dia 28 d'abril) la darrera sessió a l'actual emplaçament per, tot seguit, tancar uns dies per dur a terme el trasllat a una de les sales de l'Albéniz Plaça, al centre de la ciutat, on previsiblement les projeccions començaran el disssabte 4 de maig, han informat fonts del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona.

Segons ha explicat el regidor de Cultura, Carles Ribas, aquesta entitat, que gestiona el Truffaut, ha signat un acord amb l'Ajuntament de Girona i l'empresa dels Cinemes Albéniz per llogar una de les sales de l'Albéniz Plaça i transformar-la en un Truffaut que funcionarà durant 18 mesos, mentre durin les obres del Modern, que acollirà un «centre d'arts i creació».

«Es podrà mantenir la totalitat de l'activitat cultural que desenvolupa la sala Truffaut», ha garantit el regidor de Cultura.

Per fer possible aquest canvi temporal d'ubicació, que suposarà el trasllat de tota la infraestructura tècnica del Truffaut, principalment del projector digital, el cinema estarà tancat durant 5 dies.

Per tant, el darrer dia de projeccions serà el proper diumenge 28. L'última sessió serà a les 20 h, amb la pel·lícula Dobles vidas, d'Olivier Assayas.

Del 29 d'abril al 3 de maig es faran les tasques de trasllat als cinemes Albéniz Plaça, dels quals el Truffaut ocuparà una única sala, la 13.

Els responsables de la sala Truffaut han assegurat que «per a l'espectador, aquesta reubicació temporal no suposarà cap més canvi que el trasllat físic de la seu, ja que el Truffaut mantindrà la seva autonomia i independència de programació, seguirà com a seu de la Filmoteca, mantindrà la seva programació només en versió original i tota la resta d'activitats que ha desenvolupat des de la seva inauguració el novembre de l'any 2000». Es preveu que el dissabte 4 de maig s'estreni la pel·lícula Letó ja al Plaça.