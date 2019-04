La banda de Bob Marley i els colombians Morat se sumen al cartell de Sons del Món

The Original Wailers, més coneguda com la banda de Bob Marley, actuarà el 12 de juliol a la platja d'Empuriabrava. Ho farà dins de la programació del Festival Sons del Món. Conjuntament amb la banda de reggae, el certamen també comptarà amb el concert de Morat (1 d'agost), que actuarà a l'escenari instal·lat a la Ciutadella de Roses.

Aquests artistes se sumen als concerts que ja s'havien confirmat de Texas i Boney M, que ja han esgotat la meitat de les entrades a la venda. També hi haurà les actuacions de Luz Casal i Oques Grasses, que ja es coneixien.

El festival arrencarà la nit del 5 de juliol amb Ramon Mirabet i finalitzarà el 3 d'agost amb Rozalén. Des de la direcció destaquen que es tracta de «la millor programació de la història» i diuen que Sons del Món s'ha convertit en una «aposta segura».

La platja d'Empuriabrava es convertirà en la paradisíaca costa de Jamaica durant la nit del 12 de juliol durant l'actuació de The Original Wailers. Es tracta de la banda amb qui Bob Marley va enregistrar la majoria dels seus discs i va actuar arreu del món.

Amb un ritme més pop i provinents de l'Amèrica del Sud, Morat aterrarà al festival la nit de l'1 d'agost a l'escenari instal·lat a la Ciutadella de Roses. Els colombians presentaran el seu nou disc, Balas perdidas que ja és quàdruple disc de platí.

Els dos grups es sumen als concerts que ja s'havien anunciat prèviament de Texas, Boney M, Luz Casal i Oques Grasses. En el cas de Texas, aquest 2019 celebren els 30 anys de la publicació del seu primer disc. Per això han decidit repassar alguns dels temes més coneguts com ara Summer Son, Say What You Want o I Don't Want a Lover. Els anglesos actuaran la nit del 20 de juliol a la Ciutadella.



Boney M celebra els 40 anys

Per la seva banda, Boney M també està d'aniversari perquè es compleixen 40 anys de la formació del grup. Aterraran a la Ciutadella de Roses el divendres 2 d'agost. Es tracta d'un dels referents de la música disco dels anys 70 i que comptarà amb la seva cantant original, Maizie Williams.

El 26 de juliol, serà el torn dels catalans Oques Grasses. La banda ha retornat als escenaris aquesta primavera amb un nou disc titulat Fans del sol i ja van demostrar dominar els nous temes en el concert inaugural del Festival Strenes de Girona.

La nit del 6 de juliol, la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries serà l'escenari que acollirà Luz Casal. Realitzarà un concert exclusiu per a Sons del Món, amb un aforament limitat a 900 persones, en el qual hi presentarà el seu últim treball, Que corra el aire. Un dia abans que Casal, en el mateix escenari hi haurà Ramon Mirabet, qui obrirà l'edició d'enguany del festival. El català presentarà el seu últim disc, Begin Again.

Per la seva banda, Rozalén tancarà el festival el diumenge 3 d'agost a la Ciutadella de Roses. L'artista ja compta amb tres discs d'estudi i un recopilatori es tracta d'una de les cantautores espanyoles referent en els últims anys.



Un vi de l'Empordà en cada concert

El festival Sons del Món proposa un vi de l'Empordà en cada concert que una sommelier escull segons l'estil musical de cada artista. Es tracta d'un dels quatre festivals més importants de la Costa Brava que combina patrimoni històric amb productes de la terra com ara el vi, la cervesa o una ginebra destil·lada a Vulpellac.

Actualment compta amb un pressupost que supera els 500.000 euros i un 35% prové de les ajudes de l'Ajuntament de Roses, de Castelló d'Empúries, de la Diputació de Girona i de la Generalitat. Un 8% dels ingressos són d'empreses privades i la resta (un 57%) prové de la venda d'entrades. Actualment hi ha a la venda 18.400 entrades.

Sons del Món va presentar ahir aquestes novetats en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Girona amb la participació de Maria Àngels Planas, vicepresidenta de la Diputació de Girona, Salvi Güell, alcalde de Castelló d'Empúries, Francesc Giner, regidor de Roses, i Xavier Pascual, director del festival.