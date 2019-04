La Fira del Disc de la Vall del Llémena estrena el nou espai «Nostalkids»

La quarta edició de la Fira del Disc i cultura del rock'n'roll de la Vall de Llémena tindrà lloc el diumenge 5 de maig a l'Espai la Pineda de Sant Gregori amb una vintena de parades, majoritàriament de discs de vinil, però també d'artesania i instruments musicals. La Fira, organitzada per l'associació cultural LE?2;X (Radiofree, Cartellà Rock), amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Gregori, s'ha presentat aquest dijous a l'Estació Espai Jove de Girona i en destaquen dues estrenes. La primera és l'Espai «Nostalkids», on els més petits trobaran des de tallers familiars com Fes la teva guitarra i Pinta el teu vinil, fins a l'espectacle Flipatus, del Mag Gèpis (12.15 h.). La segona és l'Espai Foodtrucks, una zona on els assistents podran gaudir de menjars variats. Aquest any es vol consolidar l'Espai Autor, amb artistes com Cris Juanico, Joan Reig, Elisma, Silverflame, entre d'altres, que es posaran a disposició del públic.

La Fira s'obrirà a les deu del matí amb el pregó, enguany a càrrec de Jaume Rufí, arrel del 40è aniversari de la mítica formació gironina Copacabana, on hi exercia de cantant i lletrista.

Seguirà la Coral de Sant Gregori, els veterans Joventut 70 (11.00h.), els joves Rockspan (11.30 h.). El Concert de Vermut representarà el retorn als escenaris dels llegendaris garrotxins Xucu-Pà (13.00h.). A la tarda serà el torn de Blanquito Zurdito, el projecte personal del guitarrista esquerrà Lluís Figueras (16.00 h.) amb tota la banda, i les versions punk-rock d'Under Rabbit (17.45h.) tancaran la Fira. Tots els actes són gratuïts.

Com a actes previs, la Biblioteca Miquel Martí i Pol acollirà actuació de Tall Ant i el diàleg Els meus vinils el dissabte 27 d'abril amb Jaume Soler «Peck» (músic), Glòria Castellví (RGB) i Nina Pagès (cantant).