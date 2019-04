«MiraMiró» Espectacle de dansa a Lloret de Mar

L'espectacle de dansa MiraMiró, de la companyia mallorquina Baal, arribarà aquest migdia (12 hores) al Teatre de Lloret de Mar, per fer que les pintures i dibuixos del gran pintor Joan Miró prenguin vida a través de la dansa, en una obra pensada per a tota la família. L'espectacle s'ha afegit a la programació del Dia Internacional de la Dansa. MiraMiró porta tot l'any de gira i l'any passat va dur a terme més de 40 funcions, a més de rebre el Premi Especial al Millor Espectacle atorgat per l'Associació de Teatre i Auditoris de les Illes Balears.