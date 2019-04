Sílvia Pérez Cruz: "El públic argentí és molt generós, energèticament i en paraules"

La cantant Sílvia Pérez Cruz actuarà aquest dissabte durant la 'Noche de la feria', un gran esdeveniment musical organitzat per Barcelona, la ciutat convidada a la Fira del Llibre de Buenos Aires en un escenari a l'aire lliure. Pérez Cruz oferirà un espectacle musico-literari "únic" creat per a l'ocasió. L'actuació, segons ha explicat la cantautora en declaracions a l'ACN, busca parlar de la literatura i de Barcelona i, alhora, tenir en compte el "diàleg entre les dues cultures" –l'argentina i la catalana-, que entén que és "natural" i es remunta dècades enrere. "El públic argentí és molt generós, energèticament i en paraules. M'agrada molt el ritual que es genera, entre els que toquem a dalt de l'escenari i els de baix. Només espero que ho gaudim tots", precisa.

El concert se celebra en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires a l'entorn de la relació de la música i la poesia i en què la cantautora anirà acompanyada de Marco Mezquida al piano, Aleix Tobias a la percussió, Carlos Montfort al violí, Bori Albero al contrabaix i Mario Mas a la guitarra. A més, comptarà amb la participació especial dels argentis Aca Seca.

Pérez Cruz reconeix que no és "massa conscient" del que pot passar aquest dissabte perquè és un espai "més gran" dels que habitualment ha actuat en els seus viatges a Argentina. "Aquest tipus de concerts poden generar nervis, però intento pensar que em fa il·lusió i estaré acompanyada de grans músics, que ens ho hem preparat bé", precisa en declaracions a l'ACN, en què afegeix que busca "gaudir" de l'oportunitat.

El concert inclourà una banda exclusiva i un repertori que, segons Pérez Cruz, intentarà explicar qui és "en varis colors", amb peces originals de poetes catalanes, i versions diverses. Alhora, també hi hauran cançons que no ha tocat mai. "Hem anat i vingut i ens hem influït. He begut molt de tot això i hi tinc un lligam molt fort", insisteix.



Definir-se com una "amant de la música"

Preguntada des de Buenos Aires sobre com es defineix, assegura que només intenta "trobar-se" i "anar canviant". En aquest sentit, només es defineix com una "amant de la música". "Tinc amor a la música i m'alimento d'allò que vaig trobant, intentant expressar-me cada vegada millor i canviar quan noto que jo també canvio", assevera.