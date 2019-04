Bach en la veu de Noa

«Letters to Bach»

Noa, veu i percussió; Gil Dor, guitarra i veu; Gadi Seri, veu i percussió; Or Lubianiker, baix. 27 d'Abril, Festival Strenes, Auditori de Girona.

Pocs concerts han deixat aquesta temporada el públic tan convençut i rendit als peus d'una artista que va acabar acomiadada amb l'auditori entusiasmat aplaudint dret abans i després dels bisos. Els que havíem escoltat Noa en disc, hem descobert gratament sorpresos la força del directe d'aquesta veu israeliana d'origen iemenita. Quina simpatia!, quin privilegi assistir a seva gràcia de moviment! i, sobretot, quin espectacle de veu convertida en principal instrument de la nit i enveja de tot aspirant a cantant!



Ja des de l'inici tot supurava autenticitat amb una Noa descalça sobre la terra catalana per interpretar, amb aires exòtics mediterranis, i amb tocs arabitzants, temes clàssics de la seva carrera com «I Don't Know» o «Mishaela», acompanyada per una guitarra, baix i bateria que en cap moment no fan ombra a aquesta veu prodigiosa que la propietària domina a la perfecció, com Coltrane dominava el saxofon, o Pastorius el baix.



Un espectacle que no decau perquè ella sorprèn constantment, ara posant-se també de percussionista, ara cantant en diferents llengües, ara fent corejar al públic algunes tornades, ara explicant amb gràcia i simpatia que ve d'una terra on les dones israelianes i les palestines lluiten unides a banda i banda d'un mur «fins a fer-lo caure».



I així fins a meravellar encara més amb la seva veu en una segona part dedicada a Bach que l'artista va afrontar enfundada en unes botes d'un pam de taló. Noa va llegir en català unes suposades cartes a Bach per a introduir cada tema i donar així pistes sobre del contingut de la lletra que ha posat a la música del compositor barroc, en un espectacle i disc titulat "Letters to Bach".



Un espectacle rodó que va deixar molt bon regust de boca gràcies a una artista que sap guanyar-se la complicitat de la sala amb la seva simpatia, que té una actitud desenfadada i fins i tot bromista per afrontar els temes tràgics que puneixen la humanitat, i, sobretot, que té un domini excepcional de la veu.