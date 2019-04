Sílvia Pérez Cruz emociona el públic argentí a la Fira del Llibre

La cantant gironina Sílvia Pérez Cruz va brillar i emocionar el públic argentí en el concert a l'aire lliure que va oferir dissabte a la Fira del Llibre de Buenos Aires durant la Noche de la feria, un gran esdeveniment musical organitzat pel govern de Buenos Aires i per Barcelona com a ciutat convidada.

La palafrugellenca va presentar un concert «únic» i «molt especial», tal com va explicar, amb un grup nou. «La poesia forma part de la meva vida i del meu repertori, i volia venir amb amics i que fos una festa també per a mi», va destacar a l'inici del concert. Una actuació en la qual es van poder escoltar cançons com Pare meu, The sound of silence, Pequeño vals, Gallo rojo, gallo negro o Estrella, i en la qual van assistir 2.500 persones.

El concert es va celebrar en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires, on es tracta la relació de la música i la poesia. En aquest important esdeveniment, la cantautora va estar acompanyada de Marco Mezquida al piano, Aleix Tobias a la percussió, Carlos Montfort al violí, Bori Albero al contrabaix i Mario Mas a la guitarra. A més, va comptar també a l'escenari amb la participació especial dels argentins Aca Seca.

Pérez Cruz, com va anunciar en els dies previs, va oferir un espectacle musico-literari creat per a l'ocasió amb un repartiment que va connectar molt amb el públic de Buenos Aires. Entre els temes interpretats, es va poder escoltar Carabelas, My dog, Oración al remanso i Plumita, entre d'altres. La catalana va explicar qui és «en varis colors», amb peces originals de poetes catalanes i versions diverses. L'actuació, segons va explicar, buscava parlar de la literatura i de Barcelona i, alhora, tenir en compte el «diàleg entre les dues cultures» –l'argentina i la catalana–, que entén que és «natural» i es remunta dècades enrere.

«Quina alegria», va dir Sílvia Pérez Cruz, que va bromejar perquè creia que ningú assistiria al concert pel mal temps que va fer aquests darrers dies a la capital argentina. «El públic argentí és molt generós, energèticament i en paraules. M'agrada molt el ritual que es genera, entre els que toquem a dalt de l'escenari i els de baix. Només espero que ho gaudim tots», va precisar.

Moments abans de la seva actuació, la directora de l'Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé, va destacar que la Fira del Llibre de Buenos Aires és molt més que una fira, «és la gran festa de la paraula i de la literatura». Batallé va recalcar que ens enamorem «d'una llengua, la literatura i d'una cultura sempre a través de persones».

Entre els assistents al concert, hi va haver l'actor català Carlos Cuevas, qui participa demà a la fira en un acte sobre la popular sèrie de TV3 Merlí, acompanyat per Héctor Lozano, guionista de la sèrie.



Els escriptors catalans

Els escriptors catalans convidats són una peça fonamental del desembarcament de Barcelona com a ciutat convidada a la Fira del Llibre. De fet, està previst que hi passin durant la celebració un total de 56 autors. Dues d'elles són la filòsofa i assagista Marina Garcés i l'escriptora Flavia Company. «És una ocasió molt bonica d'acostar-se a mons, a editorials petites i a autors que d'una altra forma hauries de tenir molta informació per poder-hi arribar. Espero tenir una estona per deixar-me perdre i deixar-me trobar per altres històries», va assenyalar Marina Garcés, que és la primera vegada que participa en una fira literària. «Els que ens dediquem a l'assaig i la filosofia no circulem gaire per aquests circuits», va afegir.

Entre els escriptors convidats, hi ha Sebastià Alzamora, Eva Baltasar, Najat El Hachmi, Maria Barbal, Raül Garrigasait, Javier Pérez Andújar, Clara Usón, Llucia Ramis, Care Santos, Joan-Lluís Lluís i Carlos Zanón, entre molts altres, que fins al 13 de maig visitaran la capital argentina.