El Sismògraf tanca una nova edició amb un 100% d'ocupació i 19.500 espectadors

El Sismògraf ha tancat la seva onzena edició amb un 100% d'ocupació i 19.500 espectadors. El festival va aixecar el teló dijous amb una quarantena de muntatges programats, la majoria gratuïts, amb la participació de fins a 235 programadors nacionals, estatals i internacionals. El certamen celebra també el seu cinquè any com a mercat estratègic de la dansa de Catalunya. I és que el festival, que enguany ha posat el focus en els creadors i ballarins nascuts als 90, s'ha convertit en una cita anual ineludible del sector i en un punt de trobada dels professionals de la dansa.

En aquesta edició, el festival ha volgut donar presència als creadors nascuts als anys noranta. Per això, ha inclòs propostes artístiques que miraven al passat per transportar al present. Des del dijous, el certamen ha programat una quarantena d'espectacles, quatre dels quals estrenes mundials i onze estrenes a Catalunya.

D'entre les internacionals, destaca l'espectacle 'Torus', de la companyia Humanhood, una coproducció del Sismògraf amb els teatres anglesos Birmingham Dance Hub, DanceXchange i Sadler's Well, i To be announced, proposta de Léxico Project Collective, sorgida de la residència Faber d'Olot el 2017.

Pel que fa a les novetats d'aquest any, els organitzadors destaquen dues propostes que han tingut una bona rebuda per part del públic: l'Itinerari amb Bici, que ha engrescat prop d'un centenar de persones a gaudir de la dansa en un entorn natural i amb la bicicleta com a mitjà de transport; i l'espectacle Erritu, de Kukai Dantza, primer espectacle en la història del festival representat dins d'un cràter (el del volcà del Montsacopa).

"Si els Sismògraf és un èxit és perquè compta amb les tres potes necessàries per triomfar: el compromís de les companyies, el dels programadors i el del públic", assegura la seva directora artística, Tena Busquets.