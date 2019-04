El Festivalot porta de franc a la Devesa El Pot Petit, Xiula i Macedònia

La cinquena edició del Festivalot, el festival de música en família que organitzen els Amics de les Arts, portarà a la Devesa les actuacions gratuïtes de tres grups de primer nivell com El Pot Petit, Xiula i Macedònia. L'esdeveniment es farà els dies 15 i 16 de juny. A l'Auditori hi haurà concerts de pagament de grups com Doctor Prats i Obeses, i a l'exterior, a la Devesa, les actuacions gratuïtes.

El Festivalot ja havia presentat el cartell dels concerts de pagament (Obeses està esgotat, pels de Doctor Prats s'ha ampliat l'aforament de l'Auditori i també va a bon ritme la venda de les actuacions de Reggae per xics, Joan Dausà i Hits per a nadons). Avui s'hi han afegit els recitals gratuïts que es podran seguir a l'escenari de la Devesa, que destaquen, com ha subratllat Joan Enric Barceló, un dels integrants d'Els Amics de les Arts, per la seva "qualitat". El Pot Petit està programat pel dissabte 15 de juny (17.15), Macedònia haurà actuat aquell matí (12.30) i Xiula saltarà a l'escenari l'endemà diumenge (12.30). A més es podrà gaudir de Nyandú i The Sey sisters i Natxo Tarrés & The Wireless.

A l'escenari del Village hi actuaran el cantant d'Els Pets, Lluís Gavaldà, i Joan Colomo fent de DJ. A més s'ha programat The New Raemon i Jordi Tonietti. El Festivalot completa la seva oferta amb un servei de Foodtrucks i com a novetat, un Market on diferents marques comercials oferiran productes i proposaran activitats als nens i a les famílies.

La directora Rita Peré ha destacat el potencial de la programació i ha assegurat que "no hi ha cap altre proposta a Catalunya com aquesta, amb tanta oferta de concerts gratuïts i activitats per a la família". L'any passat unes 15.000 persones van gaudir de l'esdeveniment, i la previsió és que es pot seguir creixent "tot i que el nostre principal objectiu és oferir un festival de qualitat on tothom se senti cómode".