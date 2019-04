Més de 6.400 estudiants gironins han rebut formació artística del projecte A Tempo

Fins a 6.472 estudiants d'entre 3 i 16 anys de 34 centres educatius de Girona i Salt han rebut aquest curs 2018/19 formació artística en horari lectiu en el marc del projecte de formació A Tempo, una iniciativa pionera gironina que preveu transformar el conjunt del model educatiu català amb l'objectiu de capacitar els nens i les nenes en el camp de les arts, cosa que ha despertat grans expectatives en la comunitat educativa.

L'A Tempo proposa trencar el model educatiu convencional en el qual tot és repetitiu per aconseguir conjuntar el món de les arts i la cultura amb el món de l'ensenyament. Aquest projecte transformador ja ha afectat aquest curs el 100% dels instituts públics de secundària de Salt i Girona, el 52,4% de les escoles públiques de primària de Girona, el 33,3% dels centres concertats de Girona, el 88% de les escoles de primària de Salt i el 25% dels centres concertats de Salt. També hi han participat el 50% dels centres d'educació especial de Girona.

Per dur a terme aquesta transformació en els centres educatius s'imposa un reciclatge dels docents que es concreta en el Seminari A Tempo, que aquest any arribarà a la tecera edició amb una ampliació de 50 a 100 places per l'alta demanada. El seminari es durà a terme del 8 a l'11 de juliol al Centre Cultural La Mercè de Girona i està cridat, segons ha afirmat Salvador Sunyer, director del festival Temporada Alta, a convertir-se "en un parell d'anys en una autèntica universitat d'estiu".

El projecte A Tempo l'impulsa la Fundació La Ciutat Invisible amb el suport econòmic de la Fundació Banc de Sabadell i la col·laboració de ConArte Internacional, que conjuntament amb el festival Temporada Alta promou l'intercanvi entre professionals de les arts escèniques, professors i estudiants, en la recerca d'una formació pedagògica integral.

A través d'aquesta proposta, artistes del festival Temporada Alta com Elisabet Casanovas, Lluís Homar, Estel Solé, Clara Peya, Francesc Cuellar o Juan Carlos Martel han donat a conèixer la seva professió a estudiants de secundària de Girona i Salt, amb accions dutes a terme a les aules que han implicat 595 alumnes. La realització pràctica de la formació rebuda ha permès a alumnes de Salt estrenar l'espectacle "El cos es cola" al festival Temporada Alta.

La memòria de l'A Tempo del curs 2018/19 i el programa del 3r Seminari A Tempo s'han presentat aquest dimarts en roda de premsa al Centre La Mercè de Girona amb la participació de Joaquim Nadal, president de la Fundació La Ciutat Invisible, Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, Sònia Mulero, directora de la Fundació Banc de Sabadell, i Marcela Ortárola, directora de ConArte Internacional.