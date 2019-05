El Festivalot porta de franc a la Devesa El Pot Petit, Xiula, Macedònia i Nyandú

L'any passat van ser 15.000 espectadors coincidint amb el canvi d'ubicació, del Barri Vell a la Devesa, i aquest 2019, un cop desvelat ahir el cartell dels concerts gratuïts, tot apunta que el Festivalot tornarà a estar en disposició de seguir batent rècords.

La proposta de música en família d'Els Amics de les Arts arriba a la cinquena edició amb més força que mai i ahir ho va demostrar completant els concerts de pagament a l'Auditori que ja havia anunciat dies enrere (Reggae per Xics, Hits, concert per a nadons, Joan Dausà, Doctor Prats i Obeses), amb una extensa proposta «gratuïta i de qualitat» que lideren primeres espases com El Pot Petit, Xiula i Macedònia a l'escenari de la Devesa.

Per allà també hi passaran «grups que estan a punt de fer el salt» com Nyandú i The Sey Sisters, i una sessió de Natxo Tarrés & The Wireless.

El Festivalot se celebra els dies 15 i 16 de juny i alguns recitals, com el d'Obeses, ja tenen les localitats esgotades, i els de Doctor Prats van per aquest camí.

També es va anunciar que a l'escenari del Village hi actuaran el cantant d'Els Pets, Lluís Gavaldà, i Joan Colomo fent de DJ. A més s'ha programat The New Raemon i Jordi Tonietti.

El Festivalot completa la seva oferta amb un servei de food trucks i com a novetat, un Market on diferents marques comercials oferiran productes i proposaran activitats als nens i a les famílies.

La directora, Rita Peré, va destacar el potencial de la programació i va assegurar que «no hi ha cap altra proposta a Catalunya com aquesta, amb tanta oferta de concerts gratuïts i activitats per a la família».

L'any passat unes 15.000 persones van gaudir de l'esdeveniment, i la previsió és que es pot seguir creixent «tot i que el nostre principal objectiu és oferir un festival de qualitat on tothom se senti cómode».

Dos dels tres integrants d'Els Amics de les Arts, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, viuen a Girona i admeten que el Festivalot és patrimoni de la ciutat.

«El que li dona sentit és fer-ho en un lloc que coneixes i t'estimes, no sabríem com posar-nos-hi en qualsevol altre lloc», va reflexionar Piqué. Barceló, per la seva banda, va explicar que l'aventura va començar el 2015 «gràcies a l'empenta de Carles Puigdemont, aleshores alcalde.

Feia temps que teníem la idea al cap de muntar un festival de les arts, al final vam decidir que només fos de música, i quan ho vam proposar a l'Ajuntament ens van dir que endavant, que en sis mesos havia d'estar en marxa».

El grup es va retrobar amb Puigdemont recentment a Brusel·les, on van fer un dels concerts de la gira internacional que han dut a terme aquest mes d'abril.

El Festivalot adapta la durada dels concerts i el nivell del so per tal que puguin ser seguits pels nens en família. Barceló va explicar que donen «total llibertat» als grups per fer el tipus d'actuació que vulguin i va mostrar-se molt satisfet per la rebuda que tenen del públic des del primer dia.

Per la seva banda l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va indicar que «creiem en la fórmula del Festivalot i hi seguirem apostant. És hi sentim còmodes perquè és una proposta de cultura de qualitat que està enfocada a l'oci i al lleure de les famílies i perquè, com a societat, tenim el repte d'augmentar els consumidors culturals».