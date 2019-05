Lax'n'Busto mostra la faceta més 'polièdrica' al Festival Strenes amb un so nou

La banda de Lax'n'Busto ha tornat als escenaris per presentar el nou disc, 'Polièdric', en què hi participen sis cantants diferents. El nou àlbum arriba amb un ritme més pop, amb sons més actualitzats deixant enrere l'etapa més roquera de la banda.

Alguns dels cantants que hi col·laboren són Miquel Abras o Ramon Mirabet, que també ha interpretat temes tan coneguts com ara 'Amb tu'. Un dels moments més esperats ha estat la participació de Pemi Fortuny, el primer cantant de la banda, que ha col·laborat en el nou disc enregistrant un tema del nou àlbum i també participarà en la gira.

El concert de dimarts del Festival Strenes, que ofereix una segona actuació dimecres, ha estat la primera vegada que els espectadors han pogut escoltar el nou disc en directe i les entrades estaven esgotades.

El retorn als escenaris del cantant original de la banda del Vendrell (Penedès) va provocar que el públic s'aixequés per aplaudir-lo. Fortuny ha començat amb un tema nou del nou àlbum de Lax'n'Busto, 'Si no ho fas per tu'.

Fortuny va deixar pas a Pol Fuentes, un cantant que ha estrenat la seva trajectòria professional en concursos de televisió com ara 'Operación Triunfo' o 'La Voz'. Fuentes també va interpretar un altre dels nous temes i va donar el relleu a una altra de les cares del nou poliedre de la banda, Ernest Armengol. El cantant de Sol Lagarto i Matilde Blues va ser l'encarregat de presentar un dels temes més pop, 'Les últimes paraules d'Steve Jobs'.

Un altre dels moments més esperats va ser l'entrada de Ramon Mirabet als escenaris, un dels artistes més reconeguts que també ha participat en l'enregistrament del nou àlbum. Mirabet també va interpretar 'No ets d'aquest món', que forma part del disc 'Polièdric' i després 'Amb tu', un dels èxits del grup de rock.

Miquel Abras va ajudar a recuperar l'essència de Lax'n'Busto amb la seva característica veu trencada. Abras encaixa perfectament amb la tradició més roquera del grup i resulta un tàndem perfecte per Pemi Fortuny.

Tot i arrencar amb ritmes més moderns i allunyats de la tradició roquera original, les guitarres elèctriques van anar guanyant terreny i els temes clàssics van acabar predominant el repertori.

Al llarg del concert, el públic va poder tornar a sentir 'Més que la meva sang', 'Miami Beach' o 'Les nits del Liceu'. L'últim dels temes va ser l'èxit més important de la banda, 'Llença't'.

Des de feia dies que s'havien esgotat les 1.200 butaques de la sala simfònica de l'Auditori de Girona. Per aquest motiu el Festival Strenes va programar un segon concert per aquest dimecres 1 de maig a les set de la tarda. Un segon concert que pràcticament també té totes les cadires ocupades.



Recta final del Festival Strenes

Amb el concert de Lax'n'Busto, el Festival Strenes arrenca la seva última setmana de programació. De cara al divendres, Mishima celebrarà els 20 anys a dalt dels escenaris en un escenari únic, les escales de la Catedral de Girona. El certamen de novetats musicals gironí posarà el seu punt i final a l'edició d'enguany el diumenge amb un concert únic de Miquel Abras amb la col·laboració de diferents artistes.