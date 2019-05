Sergi Belbel dirigeix una revisió del mite de Cassandra al Teatre de Salt

Després d'estrenar-se a Temporada Alta 2018 i d'haver fet temporada al Teatre Nacional de Catalunya, aquest diumenge 5 de maig, a les 18 h, Kassandra arriba al Teatre de Salt. Sota la direcció de Sergi Belbel, Elisabet Casanovas protagonitza una revisió contemporània i crua del mite grec de Cassandra.

Filla del rei de Troia, aquesta profeta tenia el do d'endevinar el futur i, alhora, estava condemnada a no ser mai compresa. El rerefons canvia força en aquest muntatge, obra del dramaturg uruguaià Sergio Blanco. Aquí, Cassandra és una immigrant transsexual que destil·la un humor amarg i parla un anglès macarrònic. És en un club nocturn d'una ciutat occidental qualsevol i increpa perquè vol explicar la seva història.

Coneguda per muntatges teatrals com La tendresa, Paradise o La senyora Florentina, i per la sèrie de televisió Merlí, a Elisabet Casanovas li han plogut elogis pel paper que desplega a Kassandra, una protagonista força diferent de la d'Èsquil i d'Eurípides.