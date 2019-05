Formentera sostenible, l'illa del future

Amb el lema: "El nostre objectiu principal és que els teus fills continuïn enamorats de Formentera", el Consell Insular de Formentera ha impulsat un projecte pioner a tot l'Estat per regular l'entrada a l'illa de cotxes i motos durant els mesos de juliol i d'agost.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és que Formentera continuï sent la destinació tranquil·la que tots els turistes esperen trobar i on els residents vulguin viure. Per això, després que, any rere any, s'hagi detectat un augment de la pressió a les carreteres durant els mesos alts de la temporada, el Consell de l'illa va decidir evitar que la saturació arribés a l'illa i va posar en marxa un projecte que s'ha convertit en pioner a escala nacional i internacional.



El projecte, formentera.eco

El preu és simbòlic, només un euro al dia per cotxe i 0,50 cèntims per motocicleta. El web per fer les reserves és formentera.eco. D'una manera senzilla i àgil, similar a qualsevol buscador de vols o hotels, qui desitgi accedir amb el seu vehicle de motor a l'anomenat últim paradís del Mediterrani haurà d'obtenir en aquest portal la seva plaça.

A canvi d'aquest senzill tràmit, els visitants s'asseguren circular per l'illa a un ritme tranquil i agradable, de vacances. Com a màxim hi haurà en circulació 2.280 cotxes de turistes de fora de les illes i 230 motos, que compartiran carretera amb els cotxes de lloguer, que com a màxim sumaran 2.700 cotxes i 7.000 motocicletes.

Aquest és el primer any d'implantació de la mesura. Amb els resultats, es continuarà millorant el projecte per a les pròximes temporades, sempre amb el mateix objectiu, fer de Formentera ara i de cara a les generacions futures un lloc que vulguem continuar visitant i habitant.

Cal destacar que, seguint la línia ecològica d'aquesta mesura, els vehicles elèctrics i híbrids no tindran límit d'entrada perquè Formentera aposta per una mobilitat sostenible.

Toda la informació sobre el projecte la podeu trobar al web de reserves: formentera.eco El web està en 6 idiomes, català, castellà, anglès, italià, alemany i francès, per tal que tothom pugui entendre el perquè d'aquesta mesura que no pretén cap altra cosa que aconseguir la sostenibilitat de Formentera.