Almenys 4 editorials rebutgen les memòries de Woody Allen

El cineasta Woody Allen ha intentat l'últim any vendre les seves memòries com a mínim a quatre editorials, que han rebutjat l'oferiment, en un moment complicat per al director després de ressorgir les acusacions d'abús sexual a la seva filla adoptiva, Dylan Farrow. Executius de diverses editorials han confirmat a The New York Times que un agent que representava Allen va oferir les seves memòries a finals de l'any passat. Les editorials van decidir no fer cap oferta.