CaixaForum anuncia Mireia Farrés i Marco Mezquida en un cicle a Girona

El nou cicle d' Audicions Íntimes del CaixaForum Girona, una proposta especial que permet al públic dialogar amb un expert sobre el concert que s'està portant a terme, inclourà noms destacats com el de la trompetista Mireia Farrés (amb la pianista Mercè Hervada), el grup vocal Tornaveus i l'actuació del pianista compositor Marco Mezquida.

El periodista, musicòleg i crític musical Xavier Chavarria presentarà i guiarà les sessions, que es posaran en marxa dimarts vinent, 7 de maig amb l'actuació de Mireia Farrés i Mercè Hervada, interpretant obres de compositors com Salvador Brotons, George Enescu, Joseph Turrin, Richard Peaslee i Eric Ewazen.

El següent concert serà el 21 de maig amb el grup vocal Tornaveus, que interpretarà cançons i melodies de la Mediterrània. Quatre veus femenines i una de masculina són les que formen el grup vocal Tornaveus, que explora les possibilitats de cantar a veus o amb el mínim acompanyament musical.

Finalment, el cicle es tancarà el 28 de maig amb un dels músics actuals que s'ha convertit en tot un referent com és Marco Mezquida, en un concert que permetrà conèixer l'obra de l'artista en més profunditat. Elegit Músic de l'Any per l'Associació de Músics de Jazz i Moderna de Catalunya fins a quatre vegades, els concerts de Mezquida es caracteritzen per la llibertat creativa i el repertori amb un gran bagatge entre la música clàssica, contemporània, música popular, el jazz, el pop o el flamenc.

Cada sessió del cicle estarà presentada pel crític Xavier Chavarria, que compta amb una llarga experiència com a realitzador, locutor i guionista de l'emissora Catalunya Música (CCMA), on ha fet programes d'entrevistes i crítica musical d'actualitat. A més, Chavarria també imparteix classes i tallers de divulgació musical i és membre del jurat en diversos concursos musicals del país.

Un comunicat del CaixaForum indica que Chavarria és «un presentador de luxe per introduir les sessions dels artistes d'aquest nou cicle que es presenta com una cita ineludible per als melòmans de la música més eclèctica».

CaixaForum converteix els concerts del cicle Audicions Íntimes en sessions especials per compartir la visió dels intèrprets sobre la música i acostar-los al públic.

La intenció és posar facilitats per «entendre la música des d'una nova perspectiva propera i innovadora que trenca amb el format tradicional de concerts». Les sessions es faran en tots els casos a les 19 hores i el preu d'entrada és de 5 euros.