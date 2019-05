La Generalitat es persona en el judici per la propietat de 111 obres de la Franja

La Generalitat, a través del Departament de Cultura, es personarà al judici civil que se celebrarà els dies 16 i 17 de maig a Barbastre (Osca) per decidir la propietat de les 111 obres d'art de les parròquies de la Franja que es troben al Museu de Lleida.

En un comunicat, l'administració catalana comenta que la decisió «respon a l'obligació de preservar les competències en matèria de patrimoni cultural, que inclouen la protecció d'aquestes peces i la integritat de la col·lecció, atès que els béns afectats estan dipositats en el Museu de Lleida».

El mes de novembre passat, el titular del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barbastre, després d'escoltar les parts personades –els bisbats de Barbastre-Montsó i Lleida– en una vista prèvia en la qual es van exposar les posicions i peticions de prova i documentals en defensa dels seus respectius interessos, va determinar que el judici civil se celebrés els dies 16 i 17 de maig.

La Generalitat destaca que ja ha estat present en les actuacions prèvies del procés en formar part del Consorci del Museu, l'altra entitat personada al plet.

Al consorci també hi ha l'Ajuntament, la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià. No obstant això, segons precisa en l'escrit, «en el moment d'iniciar-se el judici, el Departament de Cultura ha fet un pas més i ha demanat que se'l consideri part demandada, juntament amb el Bisbat de Lleida». El Bisbat de Barbastre va demandar el de Lleida per reclamar el retorn a Aragó de les obres, que, segons l'administració catalana, «estan protegides per la llei del patrimoni català».