L'Ajuntament vol traslladar la Festa Major de l'Strenes però no diu a on Daniel Bonaventura

L'Ajuntament de Girona es planteja traslladar la Festa Major de l'Strenes per les quiexes dels veïns pels sorolls i les aglomercions a la plaça Catalunya. El regidor de Cultura, Carles Ribas, va admetre ahir aquesta possibilitat en la presentació del balanç de l'edició d'aquest any del certamen, però sense avançar quin podria ser el nou emplaçament. En el mateix acte es va explicar que el 60% del públic del Festival Strenes menja en un restaurant de Girona abans o després del concert que van a veure. Així ho va detallar el director del Festival Strenes, Xavi Pascual, que va explicar que les dades provenen d'una enquesta telemàtica feta als assistents als concerts de pagament. Pascual va afirmar que la xifra revela l'impacte econòmic del festival a la ciutat i certifica que el públic no només ve a Girona pel concert, sinó que aprofita l'oferta gastronòmica de la ciutat de l'Onyar i fa turisme.

L'Strenes ha rebut aquest any 35.000 persones, 14.000 de les quals han assistit a concerts de pagament. En total es van posar a la venda 16.000 entrades per a concerts de pagament i se'n van vendre prop del 90 per cent. El concert inaugural d'Oques Grasses al terrat a la Rambla va tenir 8.000 persones.

A l'enquesta de l'Strenes, el públic ha valorat «amb nota molt alta o alta» els espais on es fan els concerts, la sonoritat i l'atenció rebuda. Segons Pascual, a més de l'artista, aquests altres són també elements atractius per al públic d'un festival que ofereix concerts a les escales de la Catedral, l'auditori de la Devesa, la pujada de Sant Martí, la plaça Catalunya o l'auditori de la Mercè.

Carles Ribas va valorar positivament la fusió de la música amb el patrimoni de la ciutat, i va apuntar que un dels reptes que té la ciutat és «aconseguir que tots els joves que van als concerts de l'Strenes després entrin en un museu».

El regidor no va confirmar que l'any vinent la Festa Major de l'Strenes es tornarà a celebrar a la plaça de Catalunya, i va admetre que hi ha queixes dels veïns i que té al cap un canvi d'escenari que no va voler revelar. «Deixem passar una setmana i mitja. Tenim una proposta al cap. Estem creixent i ho hem de saber gestionar».

L'anomenada Festa Major de l'Strenes se celebrava inicialment a la zona de Sant Fèlix, un espai que tenia una capacitat per a unes 3.000 persones. Aquesta concentració de públic i el soroll de l'activitat ja va desencadenar les queixes dels veïns. D'allà es va fer el salt fins a la plaça de Catalunya, espai més ampli, amb una capacitat per a 8.000 i fins i tot 9.000 persones, segons el regidor. Si bé aquest any la del divendres va ser una nit fluixa, per la pluja caiguda durant tot el dia, el dissabte hi va haver una concentració de gent de rècord, cosa que ha tornat a generar protestes veïnals. El regidor va apuntar que aquest creixement imposa un canvi d'escenari, sense especificar més.

Per la seva part, Xavi Pascual va afirmar que l'Strenes, festival que té «un rol de prescripció», ha de continuar creixent, però «en qualitat, no en quantitat».