El Clownia abordarà la lluita contra el canvi climàtic en la quarta edició de l'Espai Consciència

Per quart any consecutiu, en les seves sis edicions, el festival Clownia ha ideat un conjunt d'activitats aplegades en l'Espai Consciència que aquest any s'endinsaran en la lluita contra el canvi climàtic. Paral·lelament a la programació de concerts que acollirà el certamen organitzat per Txarango a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) del 27 al 30 de juny, la carpa de circ acollirà xerrades, tallers, pintura en viu i fires que aportaran una visió alternativa sota el lema 'El capitalisme mata el planeta'. "Els pobles indígenes ens van donar l'espai i el temps per revincular-nos amb l'essència i la terra", ha dit Alguer Miquel sobre la seva estada al Brasil que ha inspirat la temàtica d'aquest any. La sobirania alimentària o els refugiats climàtics són temes que s'han avançat aquest dimecres en la presentació de l'Espai Consciència.

Inspirats per la seva estada al Brasil la tardor passada amb indígenes, Txarango s'ha decidit a abordar temàtiques com les arrels, la terra, l'agroecologia o el sistema de producció capitalista. L'aixecament juvenil amb els moviments 'Fridays for future' han reforçat aquesta aposta.

Txarango considera l'Espai Consciència com la plataforma que dona sentit al festival, arrelat al territori i que aquest any reivindiquen més que mai. "Cal protegir el Ripollès. A les comunitats urbanes compten amb més espais on es repensa la societat i als pobles no tant", ha assegurat Miquel.

La sisena edició del Clownia tindrà Oques Grasses, Joan Dausà, Doctor Prats, Buhos, Itaca Band, Elèctrica Dharma o Natxo Tarré com a noms destacats, així com Green Valley, Tremenda Jauría, Mafalda, Balkan Paradise Orchestra i Judit Neddermann. Un Clownia centrat en la riquesa del panorama musical català però que aposta també per grups internacionals com l'orquestra colombiana La-33. La mirada internacional se centrarà especialment en la programació de circ, que inclourà per primera vegada espectacles d'arreu del món.