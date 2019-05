L'Emergent 2019 portarà 33 artistes a la plaça del poble

Del 27 de juny al 7 de juliol la quinzena edició del Festival Emergent portarà les arts en viu als pobles de Sarrià de Ter, Sant Gregori, Cervià de Ter, Vilablareix, Fornells de la Selva i Madremanya. El festival continua apostant pels artistes emergents, majoritàriament del país, juntament amb altres de més consolidats, en una programació clarament multidisciplinària repartida en el territori del Gironès, en especial en poblacions petites de fins a 5.000 habitants. El festival proposa en una mateixa nit diverses disciplines artístiques com teatre, música, màgia, dansa, poesia, humor, clown o el circ.

Hi participaran, segons el programa anunciat ahir, artistes com Roger Mas, Obeses, Peyu, Quimi Portet, Les Anxovetes, Shado, Guillem Roma, Diego Sinniger, Raymon, Falciots Ninja, Sofia Viola, Planeta Impro, ThePetebox, Duo Laos, Salva Soler o Kids From Mars. També s'han programat espectacles de Circ Pistolet, Black Music Big Band, Pere Hosta, Bigblack Rhino, Los Flamingos Company, Joina, Daniel Lumbreras, Puntmoc, Cesc, Smoking Bambino, Maria Villate, Alverd Oliva, Marc Sabat, Saki Guillem i David Julià.

Són en total 33 artistes que portaran les arts en viu a la plaça del poble.

Amb motiu del seu quinzè aniversari el festival oferirà entrada gratuïta als joves que tinguin 15 anys, una acció també pensada per fomentar el consum cultural en aquesta franja d'edat.

El preu de l'entrada per nit és de 8 ? anticipada per internet i a l'Ajuntament de cada municipi, i 12 ? per persona a la taquilla. També es pot adquirir un abonament per a 6 dies (40 ?) o per a 3 (22 ?). Per als espectadors menors de 12 anys és gratuït. Els organitzadors han explicat que hi ha servei de bar i menjars cada dia.