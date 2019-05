La UdG i l'Escala creen la Càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme

L'Alfolí de la Sal-Museu de l'Escala (Alt Empordà) ha acollit la presentació de la nova Càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme, una iniciativa de la Universitat de Girona (UdG) i l'Ajuntament de l'Escala. A mitjans de l'any passat, el consistori va proposar al deganat de la Facultat de Lletres la creació d'una càtedra per a la promoció dels estudis i la divulgació del llegat literari i patrimonial de Caterina Albert i Paradís (L'Escala, 1869-1966), després que el fons personal de l'escriptora passés a ser propietat del municipi. Els impulsors volen convertir la càtedra en un centre d'estudis de referència internacional i un espai per posar en comú el patrimoni cultural, natural i literari.

La nova càtedra arriba l'any en què es commemora el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert. "És una ocasió idònia per homenatjar una de les escriptores més importants de la literatura catalana contemporània", segons la directora de la càtedra, Mita Casacuberta. Aquesta càtedra ha de "promoure la recerca i difondre a través de la docència i de la divulgació l'obra literària, artística i intel·lectual de Víctor Català en el context històric i cultural europeu que l'emmarca i que li atorga ple sentit", segons ha explicat aquest dimecres.

Des de la seva fundació com a universitat, la UdG ha demostrat un "gran interès" per l'estudi transversal i interdisciplinari dels fenòmens culturals i, molt especialment, dels períodes del Modernisme i Noucentisme. La figura i l'obra de Víctor Català, situada en l'ull de l'huracà de les grans transformacions socials i polítiques de llarg canvi de segle XIX al XX, de la guerra civil i de la postguerra franquista, esdevenen un "referent ineludible de la Catalunya, l'Espanya i l'Europa modernes".

Segons Casacuberta, "el mateix nom de Víctor Català, el pseudònim que l'escriptora va optar per convertir en nom de ploma i construcció literària de la imatge pública de Caterina Albert, constitueix una representació dels problemes i tensions del Modernisme". Per això, la càtedra es planteja com a objectiu últim, "incorporar Víctor Català i el fenomen del Modernisme a Catalunya en el mapa de la recerca internacional sobre el Modernisme i la modernitat".

Per la seva banda, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha agraït la vocació de la UdG de "generar coneixement" i ha subratllat que aquesta és una "oportunitat històrica" per al municipi d'esdevenir un centre de referència internacional en l'estudi i difusió de l'escriptora escalena "més il·lustre".



Nou Espai Víctor Català

L'Alfolí de la Sal - Museu de l'Escala, que ha acollit la presentació de la càtedra, estrenarà aquest estiu l'Espai Víctor Català. A la segona planta de l'edifici, es podrà visitar una sala dedicada a l'escriptora escalenca amb part del llegat personal. El patrimoni que s'hi exposarà va ser cedit pel seu hereu, Lluís Albert Rivas, l'any 2017. L'acord va permetre a l'Ajuntament de l'Escala adquirir la finca on hi havia el museu-arxiu del Clos del Pastor.

A l'Espai Víctor Català, la novel·la 'Solitud' hi tindrà un gran protagonisme. L'Ajuntament de l'Escala és ara el propietari de l'original d'aquesta gran obra de la literatura catalana i n'està preparant una rèplica per tal d'exposar-la de manera permanent sense posar en risc la conservació del manuscrit original. L'espai també comptarà amb objectes personals de l'escriptora i alguns dels quadres que va pintar que se sumen a algunes de les peces arqueològiques que tenia Víctor Català com una placa de plom d'època Íbera.

Un cop s'hagi rehabilitat l'edifici del Clos del Pastor, està previst que s'hi exposi part del llegat i es completi així un recorregut vinculat a Víctor Català i la seva obra que inclou també l'ermita de Santa Reparada, al veïnat de Cinc Claus.