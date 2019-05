Jordi Savall, Mal Pelo i Antoni Soler, noms propis del Festival de Torroella de Montgrí

La 39a edició del Festival de Torroella de Montgrí posarà a dialogar els músics d'avui amb els clàssics a través de 14 concerts de música antiga, de cambra i orquestral, del 2 al 22 d'agost. La directora artística del certamen, Montse Fura, ha recalcat aquest dijous que s'han programat noms propis com Mal Pelo, Antoni Soler, Josquin Des Prés, Bartók, Bach, Magrané, Beethoven, Rakhmàninov. Com ja es va anunciar, Jordi Savall inaugurarà el certamen amb 'Les rutes de l'esclavatge', que recorre gairebé 450 anys d'història des de 1444, data de la primera expedició de captura col·lectiva d'africans descrita en un text contemporani, fins a 1888, any el qual Brasil va abolir l'esclavitud. La clausurà la protagonitzaran l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la participació del pianista italià Giuseppe Andaloro.