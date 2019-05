El Petit de Cal Eril, Cariño i Viva Suecia s'incorporen als concerts del White Summer

El Petit de Cal Eril, Viva Suecia i Cariño s'incorporen a l'agenda musical del festival White Summer, que també oferirà les actuacions de Bearoid, Novedades Carminha, Delaporte i Cupido, van anunciar ahir els organitzdors.

El festival, que celebrarà aquest estiu la seva vuitena edició a Palsdel 3 al 25 d'agost, ja va anunciar fa unes setmanes el seu cap de cartell, La Casa Azul, que actuarà precisament en la jornada inaugural del dissabte 3 d'agost.

El festival va reunir l'any passat 140.000 persones i promet amb vista a aquest estiu «23 jornades ininterrompudes de música, art i cultura carregades de novetats i presentacions sorprenents».

El White Summer ha decidit clarament potenciar la seva programació musical i també vol potenciar l'agenda gastronòmica i les activitats artístiques, remarcant la diferència entre un programa diürn adreçat a les famílies en funcionament a partir de les sis de la tarda, i el White Summer de nit, pensat perquè els visitants es quedin a sopar i a gaudir de l'ambient fins que soni l'última cançó a la una de la matinada.

Aquest any, i sota el lema Oh My Light, Oh My Night, el White Summer vol guanyar-se el mèrit de ser el «punt de trobada estival indispensable de la Costa Brava».

El grup barceloní de pop La Casa Azul, capitanejat per Guille Milkyway, serà el primer de pujar a l'escenari del festival per oferir els temes de La gran esfera, un disc que acaba de veure la llum i que, segons la crítica, presenta el so elegant i fresc que caracteritza la banda. A més, el festival tindrà un microescenari amb una cinquantena de concerts acústics.