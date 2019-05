Seguiment desigual de la vaga d'estudiants a la UdG

Seguiment desigual a la convocatòria de vaga d'estudiants a la Universitat de Girona (UdG) per reclamar la reducció del preu de les taxes universitàries. Una jornada de protesta que s'ha fet a tot Catalunya. En el cas de la UdG, algunes facultats han quedat completament buides. És el cas de la de Turisme i Lletres, amb un seguiment del 100% i la d'Econòmiques i Dret, amb un 98% i un 83%, respectivament. En d'altres, en canvi, l'afectació ha estat menor com ara a Medicina i Infermeria, amb un 10%. Durant la protesta no hi ha hagut incidències i s'ha permès l'accés als edificis amb normalitat.

Alguns dels lemes de la jornada reivindicativa d'aquest dijous són 'Recuperem la universitat, obrim les portes al futur'. Els estudiants han buidat les aules per sortir al carrer i reclamar una rebaixa del preu de les taxes universitàries, una demanda que vénen exigint al Govern des de fa anys. Amb ella, també es vol donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre taxes que ja compta amb 50.000 adhesions i el suport de la comunitat universitària. Es reclama un nou model universitari, que garanteixi el dret a l'educació superior mitjançant una rebaixa del 30% de les taxes universitàries públiques. Denuncien, a més, que la Generalitat va pujar les taxes un 66% el 2012.

A la Universitat de Girona (UdG) el seguiment ha sigut desigual. En algunes facultats s'ha seguit massivament, com Turisme i Lletres, mentre que a d'altres ha estat més anecdòtic com ara a Medicina i Infermeria, amb un 10% de seguiment. No hi ha hagut incidències i l'accés als edificis s'ha pogut fer sense problemes. Precisament aquest matí hi havia un acte acadèmic per investir 'honoris causa' els doctors Evert Jan Baerends i Sovan Lek i s'ha fet amb plena normalitat.