Evert Jan Baerends i Sovan Lek reben el títol de doctors «honoris causa» de la UdG

La Universitat de Girona (UdG) va celebrar ahir la sessió acadèmica d'investidura del químic Evert Jan Baerends, que no va poder assistir a l'acte, i el biòleg Sovan Lek com a doctors honoris causa. L'acte acadèmic va tenir lloc en una Aula Magna plena a vessar de la Facultat de Ciències i va estar presidit pel rector, Quim Salvi.

Els doctors honoris causa són un referent clau per a totes les universitats i, per aquest motiu, la Universitat de Girona ha impulsat aquests nomenaments com un instrument de projecció en el context universitari català i europeu. La darrera investidura va tenir lloc el mes de novembre passat, amb la incorporació del pintor i poeta Narcís Comadira (Girona, 1942) al claustre de doctors de la UdG.



Un químic computacional

Evert Jan Baerends (Voorst, Països Baixos - 1945) és catedràtic emèrit per la VU Universitat d'Amsterdam. És un dels investigadors més destacats en el camp de la química teòrica i computacional actual. Baerends és el principal autor del programa Amsterdam Density Functional (ADF).

La Universitat de Girona ha investit Evert Jan Baerends per la seva decisiva contribució al progrés de la química teòrica mundial.

Al llarg de la seva carrera científica, Baerends ha mantingut una estreta vinculació amb la UdG i ha exercit un paper fonamental en la formació i consolidació d'investigadors que actualment formen part del Departament de Química i de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC). La col·laboració amb la UdG va començar fa gairebé 20 anys. La seva influència ha seguit fins l'actualitat. Els doctors Miquel Solà i Marcel Swart van ser els padrins. Solà va llegir l'elogi dels mèrits del candidat a honoris causa i Swart va pronunciar el discurs d'ingrés, atès que per motius de salut el Dr. Baerents no va poder assistir a la sessió d'investidura.



L'ecòleg del sud-est asiàtic

Sovan Lek (Kompong Cham, Cambotja - 1952) és catedràtic emèrit per la Universitat de Toulouse III – Paul Sabatier. Investiga en ecologia de comunitats de peixos i modelització ecològica, camps en què ha publicat més de 200 treballs. Sovan Lek ha contribuït, sobretot, a entendre com afecten els factors ambientals i les pertorbacions humanes –com ara el canvi climàtic i els embassaments– als peixos d'aigües continentals.

El biòleg també ha excel·lit en l'aplicació de tècniques d'aprenentatge automàtic ( machine learning) i models de distribució d'espècies a dades ecològiques. Als anys 90 va ser pioner en l'aplicació de les xarxes neuronals artificials en ecologia.

La Universitat de Girona ha investit Sovan Lek per la seva recerca i, també, per la seva vinculació amb la institució.

El catedràtic en ecologia Emili Garcia-Berthou va ser el padrí del candidat a ingressar al claustre de doctors de la UdG i va llegir l'elogi dels seus mèrits.

El cor de la UdG va acompanyar l'acte amb la interpretació de diverses peces, per finalitzar amb les paraules de benvinguda del rector, Quim Salvi, als nous doctors honoris causa de la UdG i el cant de l'himne universitari Gaudeamus igitur.