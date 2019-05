Els membres del CoNCA amb mandat exhaurit continuaran

El Parlament va aprovar ahir una proposta de PSC-Units que modifica la llei del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) per tal que els membres del plenari amb el mandat exhaurit continuïn en el càrrec en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres. Tots els grups hi van votar a favor excepte Cs, que hi ha votar en contra, mentre que la CUP i l'exconsellera de Cultura Laura Borràs es van abstenir. Actualment, tots els 7 membres del ple del CoNCA ocupen places vacants, ja que dos han renunciat al càrrec i els altres 5 tenen el mandat caducat.